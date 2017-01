Mga Fans ni Angel Locsin, nagwawala sa social media!

GALIT ANG mga fans ni Angel Locsin sa Dos.

Kasi naman, nakakasa na ang soap opera ni Angel for airing this month pero nabulilyaso pa.

Isang Koreanovela muna ang ieere bago ang soap ng dalaga na next year na matutunghayan ng kanyang fans.

Ang alam namin ay umandar na ang initial promo blitz for the soap pero natigil dahil next year na nga ito ipalalabas.

Baka naman binubusising masyado ang pagbabalik ni Angel sa soap opera kaya naman gusto nilang super ganda ito. O kaya naman, hindi pumasa sa panlasa ng executives ng Dos ang mga nakunang episodes kaya inulit kagaya ng nangyari sa soap nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla.

Anyway, nagtatalak ang fans ni Angel sa social media at imbiyerna sila sa Dos.

“Nakapag announce na si gel sa the buzz, bkit gnun pnalabas na din ang teaser magpopromote na ngah cla sa asap dz sunday tpoz ganun2x na lng? disappointed much!”

“Ndi na kmi mkakapag antay girl, ano yan? Itetengga na nman nila c gel? Wla na xang big projects for the last 3 years ito na sana tpos ganyan pa mangyayari. Ang O.O.A nila, we too demanded for angel’s come back n mas mrami nman kmi compared sa nagrequest ng KNs.”

“Bqt ganun. Mas pinili pang unahin ung iba kesa sa sariling aten.. Iniintay na tlga namen ung Legal Wife eh! Puro korean nov na eh! pero d naman cla nga-nga. Kc kht d pa pinalalabas ung TLW eh kumikita na cla, may tf cla per taping …. Pero bahala na!”

Those were just some of the comments we saw sa social media.

But there is one guy who felt na tama lang ang ginawa ng Dos.

“For me tama ang dicision ng abs cbn na january na maipalabas ang serye.ni angel.ginastusan kasi nila ang movie.binusisi at pinag isipan.at saka bihira lang makagawa si angel ng teleserye kaya kailangan.hanapan ng magandang timeslot.para mag rate para hindi masayang ang pagod.at syempre mapanood ng lahat..maganda kasi ang teleserye ni angel kaya dapat lang wag ipalabas sa late timeslot kailangan 2nd slot para tumatak sa mga viewers..im sure mag hit yan basta angel locsin,” he opined.

BILIB NA bilib kami kay Regine Velasquez.

Imagine, sa kagustuhang tumulong sa Yolanda typhoon victims ay nakuha niyang ipa-auction ang mga mamahalin niyang bags.

“I’m parting with this pretty baby #hermeskelly for the Yolanda victims kasama po ito sa auction so please follow my official fan page @thervfriendsofficial and wait for our announcement #justkeeppraying,” tweet ni Regine.

Kasama rin sa pinao-auction niya ang isang yellow Celine bag na galing pa sa Paris, France, isang Chanel and Louis Vuitton bags.

She’s also letting go some of her Cary Santiago gowns plus her butterfly ring and reigne necklace (18 k with one diamond).

ISA SI Vice Ganda sa mga beking sumubaybay sa katatapos na Miss Universe final coronation night.

With seven of his gay friends ay watch talaga ang stand-up comedian at ang saya-saya niya nang makasama sa Top 5 si Ariella Arida.

Although she made it to the Top 5, third runner-up ang nakuhang puwesto ni Ariella and it can be gleaned from Vice Ganda’s reaction na disappointed siya.

Ang nakakaloka, ginamit ni Vice Ganda si Janet Napoles sa kanyang aria sa Twitter.

“Dapat si Napoles na lang ang interpreter nu’ng mga kalaban ni Ariella para lahat sila ang sagot “Di ko po alam!”. Sure win na Philippines nun!”

“Kung di lang rin naman pagandahan ng sagot ang basehan e di sana “i invoke my right against self incrimination!” na lang sinabi ni Ariella!,” tweet ni Vice Ganda.

Earlier, after watching Janet’s senate hearing sa TV ay ang daming tweet ni Vice tungkol sa controversial personality. Talagang pinatutusadahan niya ito nang todo-todo.

Lex Chika

by Alex Valentine Brosas