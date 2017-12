Mga bida ng Haunted Forest, excited sa first day of showing nila!

NAKAUSAP NAMIN ang mga bagets stars ng nag-iisang horror-suspense film na Haunted Forest na official entry ng Regal Films ngayong MMFF 2017.

Sina Jane Oineza, Jon Lucas, Jameson Blake (except for Maris Racal na last year ay may MMFF entry na) ay super excited sa unang araw ng MMFF 2017 na nag-umpisa today, December 25

Sa Parada ng mga Artista last Saturday, na-enjoy nina Jane, Jameson, Jon at Maris ang parade kung saan sa loob ng almost three hours, nakatayo sila sa ibabaw ng float ng pelikula na nire-represent nila.

Ani Jane: “It’s my first time po na makasali sa parade. First time ko nagkaroon ng film festival entry.

“Salamat sa lahat ng support ng mga friends at fans even before the Parada ng mga Artista,” patuloy ng dalaga.

Sina Jameson, Maris at Jon, after ng Christmas lunch nila with their respective families will visit some theaters para suportahang ang movie nila so they can thank their fans and supporters all-out na hindi sila pinabayan.

Last night, kasama ni Jane ng pamilya niya na sinalubong ang Noche Buena.

Kasama nina Jane, Jameson, Maris at Jon sa pelikula sina Joey Marquez, Raymart Santiago at Beverly Salviejo.

Reyted K

By RK Villacorta