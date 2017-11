Melai Cantiveros at Jason Francisco, hiwalay na ng TV network

NASA PANGANGALAGA na ngayon ng PPL Entertainment ni Perry Lansigan ang asawa ni Melai Cantiveros at ka-batch sa Pinoy Big Brother na si Jason Francisco.

Ang dalawa at nakilala bilang Melason during their stay sa PBB kung saan big winner si Melai at 3rd big placer naman si Jason.

Ayon kay Jason, si Jolina Magdangal na talent din ng PPL Entertainment ang nag-refer sa kanya kay Perry at madali naman daw silang nagkasundo.

“Kasi, matagal na rin ako sa ABS-CBN, almost 8 years, so eto, panibago naman, bagong surroundings, lahat. Bagong experience,” pahayag ni Jason.

When asked kung may tampo ba siya sa ABS-CBN, mabilis niyang sagot ay wala naman daw.

“Thankful pa nga po ako sa kanila kasi do’n ako nagsimula. Hindi ko naman po mai-experience itong showbiz kung hindi ako sumali ng PBB. Wala poi to sa isip ko dati. Sila yung nag-open ng door sa akin,” rason ng aktor.

Okey lang ba na magkakahiwalay sila ni Melai ng TV network na pinagtatrabahuhan?

“Sa network lang naman kami hiwalay. Do’n lang po. Sa bahay naman, iisa ang inuuwian namin, so walang problema,” sagot niya.

Suportado rin daw siya ng kanyang misis sa desisyon niyang magtrabaho sa ibang network.

“Wala namang problema sa kanya, desisyon ko naman (ito). Saka siyempre, susuportahan niya lang ‘yun. Nagsusuportahan lang kami sa isa’t isa,” dagdag pa niya.

La Boka

by Leo Bukas