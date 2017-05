Melai Cantiveros-Francisco, instant millionaire sa ‘Bet on Your Baby’!

NAPAKA-SUWERTE NAMAN TALAGA ni Melai Cantiveros-Francisco! Una natin siyang nakilala bilang Big Winner sa Pinoy Big Brother Double Up noong 2010. From there on, naging mabenta na ito sa TV and movie projects. Naging active din ito sa pag-endorse ng mga produkto at naging totohanan ang loveteam nila ni Jason Francisco, who is now her husband!

When she got pregnant, akala ng iba ay magba-baboo na ng tuluyan sa showbiz world ang Pride ng Gen San. Just a few years ago ay pinatunayan nito na meron siyang ibubuga by beating out notorious ABS-CBN talents like Jolina Magdangal, Nyoy Volante and Jay-R by being the first Grand winner of Your Face Sounds Familiar Philippines. Nagkaroon pa ito ng teleserye with Pokwang at hanggang ngayon ay winner pa rin ang Magandang Buhay nila nina Karla Estrada at Jolina sa umaga.

Milyonarya na naman si Mrs. Francisco via ‘Bet on Your Baby’! Salamat sa team work nila ng asawang si Jason, naiuwi nila ang isang million na cash prize sa bagong season ng programa ni Juday.

Congratulations sa inyo! Born to win ka talaga, Melai! Balato naman d’yan! Hek-hek-hek!