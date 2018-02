MEET VIVA’S NEWEST CUTIES: JACK REID AND DAN HUSKCKA

BY ACCIDENT lang pala ang pagkasali ni Jack Reid (kapatid ni James Reid) sa showbiz.

Nang mapunta siya sa Pilipinas, ang goal niya ay mag-aral at hindi para pasukin ang showbiz.

Dahil ang kapatid niya na si James na mainit na mainit na ang showbiz career nun, ito ang nag-convince sa binata na i-try ang pagaartista.

“James told me if I really want to enter showbiz, I should do it now,” kuwento niya with his aussie twang.

Kaya mula nang ipakilala si Jack sa showbiz ng Viva Artists Agency na naghahandle ng showbiz career niya a couple of years ago via the TV series Ang Panday in 2016 kasabay ang short-lived TV 5 how na Happy Truck at isang “horror” movie na Dark Room, the rest is history.

Ang studies niya ay na-set-aside na muna.

S Dan Hushcka naman na half-Pinoy and half-German ay nagsimula as a TV commercial model.

I told Dan that his last name is difficult to pronounce and Pinoy fans will have a hard time pronouncing his last name.

“But I’m planning to change it for people to easily say my name,” napapangiting kuwento niya during the launch of Viva Films #SquadGoals film directed by Mark Meily to be released this summer.

Dating member ng boy group na Sugar High in 2013 ang binata who looks like Edward Barber na ka-love team ni May May Entrata. Pwede nga sila mapagkamalan na twins.

Cutie ang dalawang bagets sa limang ipinakilala as #FBOIS as a new boy group ng VAA na kinabibilangan din nina Andrew Muhlach, Vitto Marquez and Julian Trono.

”It’s a fun movie. Pang summer,” sabi ni Direk Mark sa amin.

During their launch, wala pang definite playdate ang youth oriented film na ito ng Viva.

But for now, here are som mof #FBOIS mall show schedules this weekend: March 4 (Sunday) at SM Bacoor and March 10 (Saturday) at Ayala Mall Feliz.

Reyted K

By RK Villacorta