Medical Detoxification Package ng PhilHealth, Suporta sa Kampanya Laban sa Droga

Dahil kaisa ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa kampanya ng pamahalaan sa pagsugpo ng pagkalat ng ilegal na droga sa bansa, gumawa ito ng medical detoxification package para sa mga drug dependent na nagnanais na ihinto ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot.

Ayon kay Ramon F. Aristoza, Jr., tumatayong Pangulo at Punong-tagapagpatupad ng PhilHealth, “ang mandato ng PhilHealth ay ma-cover ang bawat Filipino anumang edad o saan mang lugar sila naroroon at suportahan ang ating gobyerno sa laban nito hinggil sa ilegal na droga. Kaisa rin ang PhilHealth ng pamahalaan sa pagkakamit ng pangmatagalang solusyon sa pagsugpo ng ilegal na droga.”

Dagdag pa ni Aristoza, “sa medical detoxification package, sinisigurado ng PhilHealth na makapagkakaloob ito ng dekalidad na serbisyong medikal para sa acute physical symptoms na maaaring maranasan ng mga drug addict sa panahon ng withdrawal phase ng pagdedetoxify.”

Ang nasabing pakete ay nagkakahalaga ng sampung libong piso (P 10,000.00) alinsunod sa PhilHealth Circular No. 2016-0030. Subalit nais bigyang diin ng PhilHealth na ito ay paunang ayuda lamang para sa epektibong paggagamot sa mga drug addict o drug dependent.

Ito ay para sa lahat ng miyembro na may acute physical symptoms sa paggamit ng mga gamot tulad ng methamphetamine, cocaine o ecstasy o anumang kombinasyon ng mga ito. Subalit maaari ring makakuha ng hiwalay na bayad mula sa PhilHealth sa ilalim ng All Case Rate ang mga miyembro na nakakuha pa ng ibang sakit sanhi ng drug addiction, tulad ng atake sa puso, stroke, sakit sa bato, at iba pa.

Ayon kay Aristoza “ang medical detoxification package ay para sa lahat ng miyembro at kwalipikadong dependents ng PhilHealth at ito ay one-time benefit package.” Binigyang diin rin niya na “ang mgaindigent, kasambahay, sponsored, lifetime at senior citizen na miyembro ay sakop ng No Balance Billing Policy (NBB) kung saan hindi na nila kinakailangang maglabas o magdagdag ng bayad pa, higit sa sagot ng PhilHealth kapag sila ay naospital sa mga accredited na pampublikong pagamutan.”

Ang mga miyembro naman ng PhilHealth na na-admit sa pampublikong ospital na hindi kwalipikado sa NBB ay magkakaroon ng co-payment o karagdagang bayarin, subali’t hindi ito dapat lumagpas sa itinakdang halaga ng pakete ng PhilHealth.

Ang paketeng ito ay maaaring makamit sa mga accredited Levels 1, 2, 3 na pampublikong ospital o kaya naman sa mga pribadong Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Centers (DATRC) na lisensyado o sertipikado ng Kagawaran ng Kalusugan (DOH) at accredited ng PhilHealth.