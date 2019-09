Mediacon ng Jowable ni Kim Molina, nagkalat ang panties

UNA naming napansin sa venue ng presscon ng Viva Films movie na Jowable ang mga nakasabit at nagkalat na panties na malapit sa stage. Iba’t iba ang kulay at sizes nito.

May konek daw ang mga panties sa pelikula dahil sex comedy ito na tungkol sa isang babae na virgin at hindi pa nae-experience magkadyowa. Ang gaganap na role ng virgin at atat maka-experience ng sex sa movie ay si Kim Molina.

The film Jowable is produced by Viva Films at idinirek ni Darryl Yap. Sa naturang pelikula rin ilo-launch ang career ni Kim bilang solo lead star. Makakasama naman niya sa movie ang boyfriend na si Jerald Napoles, Cacai Cortez, Candy Pangililnan, Kakai Bautista at marami pang iba.

During the question and answer portion of the Jowable presscon ay hindi naitago ni Kim ang excitement na finally ay magbibida na siya sa isang pelikula. Kaya lang, kasama raw ng excitement na nararamdaman niya ang kaba kaya humihingi siya ng suporta sa mga tao na panoorina ng Jowable.

Pagdating naman sa relasyon nila ni Jerald, inamin ng aktor na 5 years na sila ni Kim. Sa una pa lang daw ng pagkakilala niya kay Kim ay nakita na niyang “jowable” ito. Nagsimula rin daw sa friendship ang kanilang relasyon kaya matibay ito.

Nang tanungin naman si Kim kung ano ang nagustuhan niya sa boyfriend, aniya, very smart and intelligent daw ito. Gusto niya raw kasi sa isang lalaki yung maraming alam at hindi lang basta guwapo or cute.

Showing na ang Jowable sa September 25 in theaters nationwide.

La Boka

by Leo Bukas