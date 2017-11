MCLISSE POWER: Album Launch nina McCoy de Leon and Elisse Joson sa Skydome, successful!

BILIB NA AKO sa lakas ng suporta ng mga McLisse fans sa kanilang mga iniidolo na sina Mc Coy de Leon at Elisse Joson.

Pinatunayan nila ito sa pamamagitan ng pagbili ng mga tickets sa show na early last week ay sold-out na prior to the event.

Sa grand album launch ng dalawa na isinagawa sa Skydome last night, Sunday, November 26 ay all seats taken ang mga espasyo sa loob ng show venue.

Hindi magkamayaw ang tilian, hiyawan calling their idols’ name.

Ang maganda sa mga fans ngayon, they support their idols na as far as I know, ang McLisse Worldwide (samahan ng iba’t ibang mga fan group ng dalawa sa buong bansa kasama na sa abroad) ay nag-effort para suportahan ang naturang event.

Kung sina Joshua at Julia ay ibinuko na ni Sharon Cuneta na may “something” ang dalawa, ang akala ko nga ay may aamin na rin ang McLisse.

In fairness, ang ganda ng loveteam nina McCoy at Elisse. Love na love sila ng mga fans nila.

Sa MMFF 2017, sina McLisse ay makakasama ni Coco Martin sa Ang Panday kung saan ang aktor mismo ang nag-direk.

Sa opening number nina McLisse, aprub na kaagad sa amin ang sing and dance production number nila. Sina Marlo Mortel at Kristel Fulgar ay special guests ng dalawa.

Sa dance number ni McCoy ay nakasama niya ang kanyang kapatid at kababata. Mas lumakas ang tilian ng mga girls na fans ni McCoy nang hubarin niya ang suot na jacket at naka-sleeves t-shirt na lang siya.

Spotted at the album launch ng McLisse na present ay sina May May Entrata at Edward Barber. Nandoon ang pamilya ni McCoy gayon din ang pamilya ni Elisse na all-out ang suporta sa kanilang mga anak,

Masaya ang event bukod pa sa good vibes na dala-dala ng tambalan.

Congratulations sa McLisse at sa mga fans nila sa very successful event last Sunday.

Reyted K

By RK Villacorta