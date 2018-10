McCoy de Leon, inaming wala na silang kontak ni Elisse Joson

INAMIN ni McCoy de Leon na nalungkot siya sa nangyari sa love team nila ni Elisse Joson popularly known as McLisse. Pero naka-move on na rin naman daw siya sa nangyari kahit paaano.

“To be honest, dati malungkot ako, pero ngayon nakikita ko naman na parehas naman kaming masaya, sa lahat ng nangyayari, sa pamilya namin, sa trabaho po namin, yon yung importante,” pagtatapat ni McCoy sa aming exclusive interview.

Inamin din ng binata na wala na rin silang komunikasyon ngayon ni Elisse.

“Hindi na po kami nagkakausap, eh. Ang huli po naming nag-usap sa ABS-CBN Ball pa po. Tapos yon, hindi na po nasundan.

“Sabi ko nga po sa interbyu dati bago nung Ball, yon nga, gusto ko sanang kausapin para maging maayos, maging maayos yung samahan namin. Kaso yon nga, hindi na po nasundan after nung Ball.

“Humingi siya ng time, ganyan, oras. Siguro hindi raw muna ngayon, balang araw daw, ganyan. So yon po, naintindihan ko naman po, binigay ko po sa kanya yon,” paliwanag ni McCoy.

Hindi naman inamin ni McCoy kung totoong naging magkarelasyon sila ni Elisse.

“Hindi ko masabi na naging kami. Siguro sa ganung parte… naging close lang kami off cam. Ayoko na ring magsalita tungkol diyan para hindi na rin magkaroon ng problema lalo na sa pamilya namin,” sey pa ng aktor na naging nominado sa PMPC Star Awards for TV para sa kategoryang Best Single Performance By An Actor.

La Boka

by Leo Bukas