McCoy de Leon at Jane Oineza, mapangahas ang halikan at sakitan sa ‘Project Feb 14’

TALAGANG tinotodo na ng iWant Originals ang paglabas ng mga brave and provocative content, huh?



Ang bagong series na aabangan sa nasabing digital platform ng ABS-CBN ay ang “Project Feb 14” na mula sa box-office director/writer na si Jason Paul Laxamana.



Sa unang pagkakataon ay ipapakita nina McCoy de Leon at Jane Oineza na handa na sila sa matured roles at kaya na higitan ang mga ka-batch nila na hanggang ngayon ay puro ‘safe’ roles pa rin ang ginagawa.



Sa series ay makakasama nila si JC Santos na isang documentary filmmaker na balak gawan ng documentary ang planong pagpapakamay ng characters nina McCoy at Jane bilang Brix at Annie. Ang kaso, naging complicated ang kuwento nang napansin ni Brix na may gusto si Annie kay Cody.



Jane Oineza, JC Santos and McCoy de Leon



Matagal na pala ito naisulat ni Direk Jason Paul at maraming producers na ang nagkagusto, pero lahat sila ay skeptical dahil sa maselang tema nito. Buti na lang at sumugal ang ABS-CBN para pondohan ang Project Feb 14.



Excited na ang mga fans ng mga bida. Isang bagong panimula kay McCoy ang proyektong ito na naging attached masyado ang pangalan sa ex-girlfriend na si Elisse Joson. Si Jane naman ay halatang determinado na mag-level up bilang isang leading lady. Si JC Santos naman ay dependable actor na laging kinukuha ni Direk Jason Paul.



Ipapalabas na ang ‘Project Feb 14’ simula sa February 13. Magugustuhan mo pa ba ang Valentine’s Day after watching this film?