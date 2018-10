Mayor Richard Gomez, tumutulong pa rin sa pag-asenso ng Ormoc City

MALAKING tulong para kay Ormoc City Mayor Richard Gomez na maipush ang mga tourist destinations sa kanyang lungsod at karatig destinasyon para maging lokasyon ng pelikulang “Three Words to Forever” ng Star Cinema kung saan makakapareha ng Lingkod ng Bayan ng Ormoc si Megastar Sharon Cuneta.

Yesterday afternoon (October 14, Sunday) sina Goma at Sharon kasama ang production staffs ng pelikula ay lumipad patungong Ormoc para mag-shooting.

Yes, wala na ngang atrasan at nagsimula na ang shooting ng pelikula ng dalawa kung saan bahagi din si Kathryn Bernardo sa pelikula.

Bongga ang Three Words to Forever na kung tama kami, mapapanood ng publiko ang Lake Danao na isang scenic location ng pelikula na isa sa mga tourist destinations sa Ormoc.

Mga 10 days si Sharon sa Ormoc as scheduled para kunan ang kanyang mga eksena.

If I’m not mistaken, nabanggit ni Mayor Goma sa amin noon na klimang Baguio City ang kinaroroonan Lake Danao na may mataas na elevation na dinarayo ng mga local at foreign tourists.

Ang 4th District ng Leyte naman sa pamumuno ng misis ni Mayor Goma na si Rep. Lucy Torres ay may ipinagmamalaki sa kanyang kinasasakupan kung saan may isang magandang white sand island (na mala-Maldives) na super ganda na malamang ay mapapanood sa pelikula ni Direk Cathy Garcia-Molina na ipapalabas na sa November.

Sey ng masipag na Mayor ng Ormoc, ”Malaki ang maitutulong ng pelikula sa mga taga-Ormoc. It will give more jobs. Sa usaping tourism at kapag na-click ang exposure ng mga tourists destinations sa amin, it means more jobs sa maga taga rito.

“More hotels to build, more restaurants, more services na makakatulong sa mga locals. More jobs,” chat sa amin ni Mayor Goma.

Reyted K

By RK Villacorta