MAYABANG LALO : Xander Ford, nambastos ng marshal sa ABS-CBN!

MADAMI naawa sa mga pagba-bash kay Marlou “Something” na mas kilala ngayon as “Xander Ford” mula nang magparetoke siya ng kanyang mukha.

May kabalbalan palang ginawa ito sa taping ng Ganda Gabi Vice last Wednesday na nambastos ng marshalls ng Kapamilya Network nang hindi agad-agad ito nakapasok sa loob ng studio for security reasons na dapat i-coordinate ang kanyang pagpasok sa loob for the taping which is a protocol ng lahat mga pumapasok lalo pa’t hindi siya kilala.

Hayun, nagrekalamo na ang mga taong involved sa show ni Vice Ganda dahil sa kagaspangan ng paguugali nitong si “XF”.’

Sa FB discussion, nagsalita si Ms. Lani Gutierrez na may mataas na katungkulan sa GGV show tungkol sa nangyari. Wika niya sa FB: “Guest namin siya nung wed sa GGV, nanigaw ng mga Marshals kasi di kaagad sila napapasok. Wala akong issue sa pagpapagawa niya ng mukha pero sana dinamay na rin niyang pagandahin yung ugali niya,”

Inayunan naman ito ni Allan Nazareno na taga-GGV. “Korek saksi kami sa ginawang pangbabastos niya sa marshall sa clinic. Tinakot pag di pinapasok ung mga kasama nia at manager di sya papasok sa taping.

“Tapos nung pa-enter na sia hallway ng main building, syempre may taping kami sa studio 4 ng icsyv nakita nia maraming tao…ung hooded jaket niang suot biglang sinaklob sa buong mukha sabay lakad ng maangas na feeling big star.

Maging si Philip Ababon Rojas (of Asian Artist Agency headed by Boy Abunda): “ kung isa lang siguro ang nagsasabi malamang pagdududahan ko pa. pero parang ang dami na nagsabi from abs.. sana mapagsabihan para hindi masayang ang kasikatan.

Na nagreply naman si Ms. La ni sa statement ni Philip na: “Pinagsabihan siya ni Vice during taping, ipapa ere ko yun,” sabi pa ng taga-GGV.

Sa naturang FB conversation, kuwento ng komedyanteng si Chokoleit Garcia: “Sabi nga nila dati pang mayabang, ngayon ko lang siya naencounter.

Dagdag pa niya: “Bukod sa mayabang walang GMRC (Good Moral and Right Conduct), walang breeding, Well sadly un di na sakop ng siyensya,” say ng komedyante.

Si Luis Manzano may mensahe sa nangyari na Idinaan niya ito sa biro: “Loko yun ha, kung ako nga na sobrang P.I na kagwapuhan ko never ko ginawa yun, eh sobra sobra na yung sa akin ha.

Dahil sa paguugali nitong si XF maging si Direk Arnel Natividad (if I’m not mistaken siya ang direktor ng GGV); may may pasabi kay Ms. Lani: “Not worth airing ang interview nya,” pertaining to the GGV segment na para sa akin, kung ganito ang paguugali niya, maaga pa lang ay baliin na.

Reyted K

By RK Villacorta