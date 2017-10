MAY RICH POLITICIAN BOYFRIEND? Kim Rodriguez, sinagot ang mga intriga tungkol sa kanya!

SA PRESSCON ng pelikulang “This Time I’ll Be Sweeter” ay nagulat ang sexy na si Kim Rodriguez tungkol sa tanong ng reporters sa kanya.

“Ha? Sino may sabi?” panimula niyang balik tanong sa mga reporters na umuurirat.

Kept-woman daw siya ng isang ng isang rich young politician na kahit hindi siya magtrabaho ay kampante siya at happy sa kanyang estado.

Hindi lang diumano siya nakitang ka-date ng batang pulitiko.

May tsismis pa nga na dahil sa pulitiko ay may mga magagarang sasakyan siya na nakaparada sa harap ng bahay nila.

Tanong ni Kim: “Saan naman po galing ‘yan? Parang ang yaman ko naman!” natatawang reaksyon ng dalaga sa isyu.





Pagpapaliwanag niya na isa lang ang sasakyan na pagaari niya. “Isa lang ang ginagamit kong sasakyan. Kung ano po ang ginagamit ko sa tapings at sa personal na lakad ko, one car lang po,” sabi ni Kim.

Kung napapabalita na madami siyang kotse ay pag-aari daw yun ng family niya at hindi sa kanya.

Dagdag ni Kim: “Ang business po kasi ng family ko ay nagba-buy and sell ng sasakyan. Wala po akong pinapa-Uber na mga cars”.

At yong tungkol sa rich-young politician naman: “Wala po akong dine-date na politician.”



Tanong niya sa amin: “Sino raw siya? Sana makilala ko para magpasalamat ako sa mga pinapa-Uber ko raw na mga kotse!” na natawa na lang ang dalaga sa tsismis sa kanya.

Sa darating na November 8 ay abangan si Kim sa sisksik sa kilig movie nina Ken Chan at Barbie Forteza where she plays a very important role sa pelikulang dinirek ni Joel Lamangan para sa Regal MultiMedia, Inc. na sister company ng Regal Films.



Sa pelikula ay kasama niya sina Akihiro Blanco, Hiro Peralta, Jai Agpangan, Fiona Yang, Yayo Aguila at Ara Mina.

Reyted K

By RK Villacorta