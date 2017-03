May Kurot sa Puso ang “Northern Lights: A Journey To Love” ni Piolo

KAHIT na sino ay maaaring maging tatay, ngunit isang espesyal na lalaki lamang ang maaaring maging tunay at mapagmahal na ama – ito ang sentral na premise ng nalalapiut na pelikula ng Regal Entertainment, Spring Films, at Star Cinema na pinamagatang “Northern Lights: A Journey To Love” na pinagbibidahan nina Piolo Pascual at Raikko Mateo, kung saan introducing si Yen Santos.

Sa ilalim ng direksiyon ni Dondon Santos, na nakapag-direk na ng ilang episodes ng mga top-rating na programa ng ABS-CBN gaya ng “Maalaala Mo Kaya”, “Komiks Presents”, “Ipaglaban Mo”, at ang primetime series na “Green Rose”, gayundin ng mga pelikulang “Dalaw” at “Noy” sa ilalim ng Star Cinema; at sa panulat ni Onay Sales, ang “Northern Lights: A Journey To Love” ay isang pelikulang may kurot sa puso tungkol sa isang ama, isang babae, at isang bata, at ang kanilang paglalakbay sa paghahanap sa tunay na pagmamahal.

Sa pelikulang ito, gagampanan ni Piolo ang papel ng isang malungkot na lalaki na hinahanap ang wastong daan tungo sa tamang pamumuhay, habang si Raikko naman ay gagampanan ang papel ng isang batang sabik sa pagmamahal ng kanyang ama.

Karapat-dapat banggitin na ang “Northern Lights” ay ang unang kolaborasyon ni Piolo sa pinilakang tabing kasama ang batang aktor na si Raikko at ang aktres na si Yen, at pati na rin sa direktor na si Dondon Santos.

Ang “Northern Lights” din ang unang pelikula ni Piolo para sa taong 2017 mula noong magbida siya kasama sina Dawn Zulueta at Coleen Garcia sa “Love Me Tomorrow” noong 2016.

Si Piolo, ama na rin sa tunay na buhay ng 19-anyos na batang aktor na si Iñigo Pascual, ay nananatili bilang ultimnate leading man ng industriya na patuloy na umaani ng papuri dahil sa kianyang mahusay na pagganap sa mga kakaibang karakter na kanyang binigyang-buhay sa pelikula sa nakalipas maraming taon.

Si Raikko naman ay isa sa pinaka-promising na child star ngayon at ang kanyang pinaka-hindi malilimutang pagganap ay ang kanyang starring role sa top-rating primetime series ng ABS-CBN na “Honesto”, habang si Yen naman ay unti-unting sumisikat dahil sa kanyang mahusay na pagganap sa mga drama series ng Dos gaya ng “Pure Love” at “All Of Me”.

Sama-samang ipakikita nina Piolo, Raikko, Yen, at Direk Dondon sa lahat ng mga manonood kung may pag-asa nga ba talaga ang pusong nasanay nang mag-isa. Saksihan ang paglalakbay ng isang ama na tila naliligaw ng landas at ng anak na nalulungkot, at alamin kung gagabayan sila sa pag-uwi ng ilaw ng pagmamahal.

Ipalalabas ang “Northern Lights: A Journey To Love” sa lahat ng mga sinehan sa buong bansa simula ngayonbg Marso 29.