MAY IBA PANG KARIR: Alessandra de Rossi, scriptwriter ng pelikulang “12”

MADAMI sa mga artista natin sa kasalukuyan ang dahan-dahan nagsi-shift into a different career.

Si Bela Padilla, scriptwriter ng pelikulang “Last Night”. Si Xian Lim, nagdi-direct na ng sailing music video at nag-aaral ng scriptwriting under Ricky Lee. Gayon din si Miles Ocampo na at the moment ay tinatapos ang kanyang Creative Writing course sa UP Diliman.

Ang latest addition sa mga showbiz celebrities natin na sinubukan ang mag-iba ng “raket” aside from acting ay ang award winning actress na si Alessandra De Rossi na ang iskript ng pelikulang “12” ay siya ang sumulat.

Kuwentong romance-drama ang 12 na first attempt ni Alex (palayaw ng aktres) na subukan sumulat for the movies sa tulong ng kaibigan niya at direktor ng pelikula na si Dondon Santos.

Kuwento nina Anton at Erika ang 12 na ayon sa leading man ni Alex sa pelikula na si Ivan Padilla, reason why 12 ang title (5 years naging mag-friends ang mga bida at 7 years naman na magka-relasyon).

Natawa nga ako. Parang tamad si Alex na pagisipan ng titulo ng pelikula niya. Pero dahil iba na ang panahon ng mga millennials, oks na rin ang numero na 12 para madali matandaan. Madali isulat ang # 12.

Sa pagbabago ng leading man ni Alex after the super successful film niya na Kita Kita with Empoy Marquez, panigurado niya na gagawa pa rin sila ng kapartner niya na tawag ng mga fans ng dalawa ay “AleEmpoy” (short for Alex and Empoy).

Nilinaw ng aktres na hindi niya iiwanan ang ”loveteam” nila ng komedyante. “Sobrang daming naka-line-up for us, sobrang excited din akong gawin yun.

“Syempre, may sarili kaming buhay, at saka, hindi rin naman kami love team na kapag gumawa ka ng project without him, wala ng kuwenta ang project mo.

“May fans ba kami na ganun, magagalit?” natatawang statement ni Alessandra na kilala sa showbiz as isa sa straightforward celebrities natin sa kasalukuyan.

Since mas nakilala niya si Empoy with their “hugot film” ay ganun pa rin siya. Walang nagbago sa kanya. Siya pa rin ang dating Alessandra de Rossi.

Kung may pagbabago man sa buhay niya ay ang mga tao sa paligid niya.

Kuwento ng aktres: “Ang nagbago yung mga tao sa paligid ko, ‘Naku, Alex dapat ganito, dapat ganyan.Hindi kasi ganun yun, so ‘wag niyong ipasok sana sa utak ko yung ganun.”

Ang pelikula nila ni Empoy ang highest-grossing Pinoy indie film at the moment na kung magyayabang lang sila ng kapartner niya (na hindi nila ginagawa) ay keri nila with their “superstar” status.

Reyted K

By RK Villacorta