MAY DIVINE INTERVENTION? Interview ni Sarah Geronimo, hindi ipapalabas dahil sa sexy questions

MAINIT NA ISYU sa internet ang tungkol sa pagbaril ng Sarah Geronimo interview ni Vice Ganda para sa kanyang Gandang Gabi Vice para sa promo ng Miss Granny kung saan nag-taping ang pop princess with James Reid a week before the showing of her film na tumatabo sa takilya.

Nai-promote na ang naturang episode two week ago at madami and nag-abang the other Sunday pero heto’t nakialam diumano ang ina ng Pop Princess na si Mommy Divine ayon sa tsika.

True kaya na ayon sa panayam ni Vice kay Sarah, the pop princess was asked by Vice kung natulog na ito na katabi ng boyfie niya na si Matteo G. sinagot naman daw ng dalaga ng “Yes!”.

Pangalawang tanong ay tinanong si Sarah if she had made out with a guy na sagot ng dalaga ay “Yes!”.

Last but not the least, tinanong daw ni Vice si Sarah kung nakapanood na ito ng porn (video na tsuktakan)…

Kung sakaling hinarang ni Mommy Divine na maipalabas ang naturang episode, yun na yun.

Basta ang alam ng marami, nang mag-bakasyon sina Sarah at Matteo sa Japan recently, silang dalawa lang ang bumiyahe na walang personal alalay ang dalaga.

Sa kabila nang hindi pagpapalabas ng naturang episode, humakot naman ng datung sa box-office ang pelikula pelikula ng P92 Million sa 8 day gross sales to date.

Reyted K

By RK Villacorta