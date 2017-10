Matteo Guidicelli, todo deny sa isyung paglalayas ni Sarah Geronimo!

NOON KO PA narinig yong tsismis na si Sarah Geronimo ay lumayas sa bahay ng parents niya.

Kaliwa’t kanan ang mga karugtong ng balitang paglalayas ng Pop Princess at hindi na bago sa pandinig namin ang mga bagay na ito.

Until now, iisa pa rin ang opinyon ng mga miron sa buhay ng dalaga at sa relasyon niya sa mga magulang niya.

Sa grand presscon ng pelikulang “The Ghost Bride” na bida si Kim Chiu at kapartner naman niya si Matteo Guidicelli, walang iba makakapag-confirm tungkol sa balitang paglalayas ni Sarah kundi ang love niya at boyfie na si Matteo.

Pinabulaanan ng binata ang balita na kaya diumano naglayas sa bahay nila si Sarah at nagsasarili ng condominium ay dahil may problema at may hindi napagkasunduan ang singer-actress at ang kanyang ama.

Paglilinaw ni Matteo sa press people yesterday, Tuesday sa grand presscon ng pelikula nila ni Kim: “People will always talk,” panimula ng binata na ito ang naging mainit na isyu na inurirat kay Matteo.

“Hindi totoo ‘yan,” sabi ng binata na isiningit ng pabiro ang kanyang bagong kanta na ire-release na next week na “Huwag Ka Nang Umuwi” ang titulo.

Tungkol sa “layas” isyu ni Sarah ay matagal na rin napapabalita ito.

Pero sa latest “paglalayas” isyu ay may karugtong pa na tsika na si Bos Vic del Rosario ng Viva Entertainment ay pina-cash advance ang dalaga na nang lumayas sa kanila ay diumano’y walang dalang pera.

Ang 1 Million ay panimula ng Pop Princess para sa sariling condo unit na titirahan at sa mga pangangailangan niya.

As of press time ay oks na oks pa rin ang estado ng relasyon nina Matteo at Sarah.

“Everything is okay. I would be honest with you guys. I don’t wanna say too much but, hopefully, its okay, everything is okay,” kuwento ni Matteo sa media.

Sa ngayon, Matteo is busy rehearsing for his solo concert in November at ang promotion ng movie nila ni Kim na super thankful dahil nakasama siya sa cast dahil sa karanasan niya na ma-direct ni Chito Rono.

“It was an experience. Iba si Direk Chito. How I wish, mai-direct pa niya ako in the future,” sabi nito sa media.

