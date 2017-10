Matteo Guidicelli & Sarah Geronimo: The Sportsman and the Popstar

MATTEO GUIDICELLI

Real Name: Gianmatteo Fernan Guidicelli

Birthdate: March 26, 1989

Zodiac Sign: Aries

Symbol: The Ram

SARAH GERONIMO

Real Name: Sarah Asher Tua Geronimo

Birthdate: July 25, 1988

Zodiac Sign: Leo

Symbol: The Lion

EARLY THIS year, naging kontrobersyal sina Gerald Anderson at Maja Salvador dahil sa pag-usbong ng kanilang friendship into something romantic. Hindi napigilan ng mga miron na mag-wonder kung ano ang mase-sey ng kani-kanilang ex-dyowawits. Hindi man diretsong inamin, alam natin lahat na nagkaroon ng seryosong relasyon sina Gerald Anderson at Sarah Geronimo. Naging shock naman sa lahat ang pagkalas ni Matteo Guidicelli sa ‘going strong’ na sanang relasyon nila ni Maja Salvador.

Gerald and Maja are happy together now. Ano itong narinig namin na pinopormahan daw diumano ni Matteo itong si Princess Sarah? Woohoo, talk about rigodon!

In fairness, bagay naman sina Matteo at Sarah! Parehong kilala for being role models sa kabataan, let’s see kung role models din sila pagdating sa pag-iibigan!

Parehong energetic ang Aries at Leo. Sa katunayan nga, gustung-gusto nilang maramdaman na malaya nilang mapu-pursue ang kanilang passion, whether that is in personal or creative side. Hindi masyadong nakikialam ang Aries sa nais gawin ng kapares, habang very supportive naman ang Leo. Wala namang masyadong compatibility problems ang dalawa, maliban na lang sa pagpo-project ng kanilang image sa public. Ang Aries ay walang paki sa iisipin ng iba, samantalang sobrang maingat naman ang Leo at lagi nitong iisipin ang sasabihin ng ibang tao.

Kailangan din nilang makinig sa opinyon ng kinakasama. Maliban sa very minimal glitches na ito, wala namang masyadong major problems na mae-encounter ang Aries at Leo. Bibilib ang Leo sa drive and determination ng Aries. Sa kabilang banda, mahuhulog ang Aries sa natural charisma at sincerity ng Leo. Pareho silang mahilig mag-party and they want to live life in the fullest. Medyo kailangan lang nilang mag-ingat pagdating sa usaping pera dahil pareho silang walang kontrol sa paggastos, huh!

One of the best matches sa zodiac ang Aries man and Leo woman. Nag-uumapaw ang chemistry at pareho nilang mae-enjoy ang spotlight kapag kapiling nila ang isa’t isa. Gagawa ng paraan ang Aries man para masorpresa at kiligin nang bongga ang Lioness girlfriend. In turn ay bonggang ka-sweetan naman ang ipararamdam nito. Magiging open din ang dalawa sa feelings nila at walang ilangang magaganap. What you see is what you get. Hindi ba’t ganito ang love match na mahirap ma-forget?!

Matteo and Sarah. The Sporty Man and The Pop Star. O siya, audition ka na Matteo sa posisyon bilang boyfriend ni Sarah para mapindot na niya ang buzzer at isigaw na ‘I WANT YOU’!

Pares-Pares

By Madam Damin