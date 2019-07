Matteo Guidicelli-Sarah Geronimo, kasalan na ang kasunod?

BONGGA at natapos din sa wakas ng one month long training ni Matteo Guidicelli as Scout Ranger ng Philippine Military Acamedy’s Leadership Development Course na isinagawa sa Camp Tecson sa San Miguel, Bulacan last week kung saan si Lt. Gen. Macairog Alberto (Commanding General ng Philippine Army) ang guest speaker ng pagtatapos.

Out of 96 trainees na sumailalim sa kurso, si Matteo ang nakakuha ng highest grade na 95.20 percent sa training.n I short, magaling ang aktor.

Syempre, as his biggest supporter, mawawala ba si Sarah Geronimo na dumalo sa graduation ng boyfie niya at naglaan pa ng kantang “Forever’s Not Enough” sa binata at sa kasamahan nito?

Dumalo sa graduation rites ang magulang ni Matty na ngayon ay may rank na 2nd Lieutenant. Nabanggit kasi noon ng aktor ang rason kung bakit siya pumasok sa Philippine Army (Scout Ranger) dahil mahal niya ang Pilipinas. “I want to serve the country reason I entered the military. I love my country. It’s okay for me to sacrifice,” pahahag niya bago siya magsimula ng training.

Naging Philippine Army reservist din ang aktor last April kung saan sa kasalukuyan ay bahagi siya ng ARESCOM na bagong maging reservist ng army at nag-join din si Matty as auxiliary ng Philippine Coast Guard together with celebrity husbands na sina Erwan Heusaff (asawa ni Anne Curtis) at Nico Bolzico (mister ni Solenn Heusaff).

Ngayon na nagtapos na si Matteo sa traning at naka-graduate na sa isa sa mga nasa bucketlist niya, what’s next?

Balita namin, kasalan na ang kasunod. Before the end of 2019 ay paplantsahin na ang grandest wedding ng taon na matagal na hinihintay ng mga supporters nila.

We’ve heard na in 2020 magaganap ang kasalan lalo pa’t sa edad ni Sarah at nasa edad de peligro na (ito ay kung gusto nila magka-baby), dahil past 30 years old na ang Pop Princess, ay baka magkakaroon siya ng problema na kahaharapin tulad sa mga nae-encounter ng mga first time future moms na may na nasa ganitong edad na ayon sa mga doctor.

If ever, we wish both a happy future sa pamilya na pinaplano ng dalawa. Congratulations Matty.

Reyted K

By RK Villacorta