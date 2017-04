Matteo Guidicelli, hindi itinanggi ang planong mag-propose na ng kasal kay Sarah Geronimo

TILA ayaw pa talagang i-share ng magkarelasyon na sina Matteo Guidicelli at Sarah Geronimo kung kailan ang plano nilang magpakasal, habang ang ibang artista ay nagpa-plan na, kung hindi man malapit nang ikasal.

Kung maaalala pa, nag-effort si Sarah na bumiyahe with her hectic schedule sa Cebu para lang sorpresahin ang kanyang boyfie noong nakaraang birthday nito.

Pero ang binata, all smile pa rin kapag inuurirat tungkol sa kasalan nila na hinihintay na ng madlang pipol.

Sa presscon ng latest movie ni Matteo with Kathryn Bernardo and Daniel Padilla, ngiti at halakhak pa rin ang sagot ng binata sa katanungan sa kanya tungkol sa napabalitang proposal ng binata na mangyayari sa June.

Tutal, nasa tamang edad na rin sila ni Sarah, hindi na siguro ito ikaiinis ng ina ng dalaga na sinasabing until now ay mahigpit pa rin sa kanyang anak.

Si Matteo, siya yata ang lalaki na confident sa sarili na kahit malingat ay kampante, na ang kanyang si Sarah ay kanya lang kahit maitambal ang girlfriend sa iba, tulad ng bagong project with Daniel.

Sabi ng binata tungkol sa kanyang co-star sa pelikulang “Can’t Help Falling in Love” na showing na sa Sabado de Gloria (April 15), “Daniel is an amazing guy. I love them (with Kathryn Bernardo) as human beings. They are very, very nice people.”

Walang insecurities ang binata sa pagsasama sa project ng girlfriend at ni Daniel.

“I’ll be happy for them to work together,” sabi nito with confidence.

Alam kasi ni Matteo na gusto rin ni Sarah na makatrabaho si Daniel.

Totoo kaya na sa June nakaplanong mag-propose ang binata sa Pop Princess?