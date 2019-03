MAS MATURED KAYSA SA IBANG TAMBALAN: James Reid at Nadine Lustre, nagli-live in na!

MALAMANG ay proud na proud ang Ulan actress na si Nadine Lustre dahil sa pagamin ng kanyang boyfriend na si James Reid na siya ang “pinakamatagal” niyang karelasyon.

Say ni James nang “ma-interrogate” ni Vice Ganda ng kanyang Sunday show na Gandang Gabi Vice na hindi niya naramdaman na tatlong taon na pala sila ng girlfriend.

In last Sunday’s show ay inamin din ni James na nagli-live-in na sila ng girlfriend.

“Yes, we live together,” na nang marinig ng audience sa loob ng studio ay nagsigawan sila na senyales na natuwa ang mga manonood sa prangkang pag-amin ng binata.

Isa ang love team nina James at Nadine (tawag sa kanila ay JaDine ng mga fans) na very vocal sa kanilang nararamdaman. Ang dalawa ang pinaka-prangka sa mga loveteams sa hanay nila.

Marriage for JaDine? Hindi pa siguro ngayon. Oks lang ang dalawa sa estado nila as live-in lovers-partners.

Sa kanilang career ngayon, break muna sila sa isa’t isa habang solo-solo sila naka-focus sa mga individual goals nila as actors.

Si Nadine, bida sa unang movie niya na Ulan directed by Irene Villamor minus James at iba ang mga kapareha (Carlo Aquino at Marco Gumabao) at si James naman ay naka-focus sa kanyang darating na concert sa Araneta Coliseum with Billy Crawford and Sam Concepcion at pre-production ng pagiging hurado sa bagong reality show ng Kapamilya Network together with Regine Velasquez and Vice Ganda.

By the way, ang pelikulang Ulan ni Nadine ay showing starting today Wednesday, March 13.

For moviegoers na mahilig sa mga romance themed film, kakaiba ang pelikulang ito ni Direk Irene, the lady behind the Sid and Aya (Dingdong Dantes and Anne Curtis) and Camp Sawi na hit sa takilya.

Reyted K

By RK Villacorta