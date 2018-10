MAS MAGALING UMARTE: Juancho Trivino, kinain ng buhay si Derrick Monasterio

KAHIT sa katatapos lang na GMA-7 romcom show na Inday Will Always Love You, palaging sinasabi ng ilang manonood na mas may dating at appeal si Juancho Trivino over Derrick Monasterio.

‘Yun din ang same comments ng mga nakanood ng pelikulang ‘Wild and Free‘, kung saan parehong may love scene sina Juancho at Derrick sa napakaseksing si Sanya Lopez.

“Mas hot si Juancho at ramdam mo na kahit parang hayok sa sex ang role niya, may love pa rin ito sa katalik. ‘Yung kay Derrick, parang pure lust lang.” sambit ng isang etchosera.

“Bakit ba si Derrick ang pinili? May pandesal ang katawan siya, pero mas may potential si Juancho at kahit imaginary scene lang ‘yung tinginan nila ni Sanya sa motor shop, nag-uumapaw ang chemistry nila” sagot pa ng isa.

Ang bentahe lang ng ‘Wild and Free’ ay ang kanilang mga love scenes na may pa-washing machine, pakotse at pa-sahig effect na nalalaman. Sadly, ang kuwento niya ay hindi kaaya-aya lalo na sa parte ng babae. Appreciated ang effort ni Sanya dito ay litaw na litaw ang kanyang potential to be Regal’s newest sex goddess. Dapat siguro ay isang competent leading man na mas matanda sa kanya ang ipares at pag-isipan talaga ang story line para hindi lang puro laman ang bentahe ng kanilang movie, huh!

Again, Juancho Trivino is way better than Derrick Monasterio. Gets?!