MAS HOT PA SA SUMMER: Andrea Torres, nakakapang-init ang pang-aakit!

HOT NA HOT ang panahon ngayon sa Pilipinas, pero wala ito sa init na taglay ng naglalagablab na alindong ng Kapuso actress na si Andrea Torres.

Sa kanyang mga past Instagram updates ay may mga travels ito sa Australia at Dubai na talagang ikinatutuwa ng kanyang admirers, pero ang mga pictures niya na kinunan para sa Bubble Gang Summer Special ay talaga namang nakakapanghina sa sobrang init.

Mag-bikini lang kasi si Andrea, kahit ang mga mababae ay mapapa-ooohhh sa hotness level ng dalaga. Kapag nag-project din ito ay with confidence na nakakadagdag sa kanyang sex appeal.

Meron siyang piktur na mala-Baywatch with the caption “lifeguard on duty”. Kahit siguro ang mga expert sa paglalangoy ay magpapalunod marescue lang sila ng isang sexy Andrea Torres.

Meron din itong half body photo na napaka-sensual ay may pasilip ng kanyang malulusog na side boobs.

Iba talaga si Andrea Torres! Kahit na sandamakmak ng sexy ladies ang programang Bubble Gang, siya talaga ang tunay na nakakapagpagising sa kay Junior at nagpapaconfuse sa mga babae. Hanep! Petmalu talaga!

Ang tanong: Bakit wala pang pelikula si Andrea Torres? I-grab na sana ng mga producers ang opportunity habang hot na hot at super game ang dalaga sa pagpapasexy.