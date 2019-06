MARUNONG GUMIMIK: Kyline Alcantara, gusto magpasampal kay Cherie Gil

BONGGA si Kyline Alcantara. magandang publicity spin ang statement niya sa recent media conference ng Starstuck Season 7 dahil hanash niya sa media na andun to cover the launch at type niya magpasampal kay Ms. Cherie Gil na isa sa mga Starstuck Council na kinabibilangan nina Jose Manalo at Heart Evangelista.

Yes, si Kyline kasi ang online host ng Starstruck Insider na napapanood na simula last Monday sa YouTube channel ng show na napapanood on weekdays at 6:00pm.

Sa mediacon ay hot item ang dalaga sa statement niya tungkol sa aktres. Pagkukuwento ng dalaga, nasa bucketlist list niya na masampal ng aktres.

Sa interview ng dalaga kay Ms. Cherie para sa isa sa mga episodes ng online show ng artista search: “Hindi ako nagsasalita. First time ko po siyang na-meet. Na-starstruck po ako!

“Parang nakaganyan lang ako sa kanya (naka-nganga). ‘Tapos, sabi niya sa akin, ‘Can you talk?’ Sabi ko, kinakabahan po kasi ako. Sorry po!

“Tapos, nag-request ako sa kanya, ‘Puwede niyo po ba akong sampalin?” kuweno ng dalaga na ang instant reaction ng SS Council ay matawa na lang.

If ever pinagbigyan si Kyline ni Ms. Cherie, bongga nga at magandang publicity spin ito para sa dalaga.

Sa mga baguhang artista ng GMA-Kapuso Network, isa si Kyline sa mga promising artista ng istasyon reason kung bakit binigyan siya ng malaking chance ng GMA para mag-host ng sariling show on YouTube kahit sa online lalo pa’t sa mga GMA Stars na kaliga ng dalaga, isa siya sa may malaking following sa social media.

Katatapos lang mag-serye ni Kyline with Inagaw na Bituin at regular siya napapanood with two Sunday shows na Studio 7 at Sunday Pinasaya na for those na hindi nakakaalam (like me) ay isang singer si Kyline at isang recording artist ng GMA Records.

No wonder, ang daming mga taga-GMA ang naiinggit sa dalaga. Goodluck gurl.

Reyted K

By RK Villacorta