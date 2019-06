Martin Nievera, happy sa tatlong anak

WALANG nagbago. Siya pa ang rin ang “The Big Mouth”.

Yes, si Martin Nievera pa rin ang may hawak ng monicker na ‘yan na dahil siya lang naman ang madaldal (with sense) sa mga local celebrities natin na kahit ano ang itanong mo sa kanya ay sasagutin niya . Hindi tulad ng ibang mga showbiz personalities natin na isang tanong isang sagot na hindi confident sa sarili kaya less talk, less mistake or mukhang madaldal man at makuwento, waley naman saysay na alam mo napapa-siklab lang naman at madami sila.

At the red-carpet celebrity preem last Monday, June 17 ng pelikulang “Feelenial” na bida sina Ai Ai delas Alas at Bayani Agbayani na produced ng dating misis niya na si Pops Fernandez for her DSL Productions at tumulong si Martin sa pagiistima sa mga bisita.

Maging sa media, super tsika si Martin at game na nakipag-selfie sa mga fans na nagre-request ng photo-op sa kanya habang ang manager niya na si Joy Alonzo ay pangiti-ngiti lang na tinatanaw ang alaga.

Ang saya ng tsikahan. The usual Martin na madaldal na gustong subject for an interview ng media dahil hindi ito maarte at mahirap kausap.

Kuwento niya na last Sunday during Father’s Day ay first time pala niya nakasama ang mga anak to celebrate the special day for all dads, daddy, tatay at ama.

“It’s the very first-time bonding with my sons Ram, Robin (anak nila ni Pops) and Santino (ang bunso niya from a non-showbiz girl) together.”

May special role siya sa pelikula. With pride na kuwento niya: “When Pops ask me to be part of the movie, I said yes. I did not ask for a talent fee, “ sabi niya.

For the love of his ex-wife ang partisipasyon niya: “If I charge for the role, she won’t invite me na for Christmas dinner,” natatawang biro ni Martin.

Ang siste, tumawag daw si Pops sa kanya at pinapunta sa location ng shooting without explaining kung ano ang role niya or kung ano ang gagawin niya. Basta, pinagpadala siya ng damit na isusuot niya for the scene na para sa mga Pops- Martin fans ay kinikilig pa rin sila paglabas ng dalawa sa kanilang eksena sa movie during the preem.

Magbabalik pag-arte sana si Martin (na aminado na hindi siya artista) sa isang project ng Regal Films with Maricel Soriano pero hindi na daw ito matutuloy dahil busy ang aktres sa kanyang serye sa The General’s Daughter.

Martin will play sana as Marya’s husband sa gagawing pelikula kaya sabi ko ay magko-concentrate na lang siya sa pagkanta at abangan ng mga fans niya ang concert nila ng dating misis na malaki pa rin ang following at supporters.

Last Wednesday, June 19 ay simula na ang showing ng Feelenial. Biro namin kay Martin, pang-Urian Awards or FAMAS ang role niya na walang effort para magpasiklab sa mga juros. Goodluck Martin!

Reyted K

By RK Villacorta