Martin del Rosario, makikipag-awrahan kina Paolo Ballesteros at Christian Bables

NAALIW AKO kay Martin del Rosario sa pelikulang Born Beautiful kung saan pinatunayan niya na kahit anong role ang i-offer sa kaya ay naitatawid niya wth flying colors.

Tama lang nang tanggapin niya ang role as Barbs na unang in-offer kay Christian Bables pero nang tanggihan ito ng aktor at i-offer sa kanya ng mga directors na sina Jun Lana at Perci Intalan para sa kanilang Idea First Company film outfit, hindi nag-inarte si Martin para patunayan the he can do it. Sa totoo lang, super effort for him ang “beki” role niya as Barbs at ngayon nga as one of The Panti Sisters from the same company na nag-launch sa kanya sa Born Beautiful dahil sa pagiging hairy niya, kaya kailangan i-wax at bunutin ang mga unwanted hair sa katawan niya.

Kung napatunayan ni Martin ang galing niya sa first beki role niya sa pelikula, this time, sa The Panti Sisters na kabilang sa Pista ng Pelikulang Piipino 2019 ng FDCP (Film Development Council of the Philippines) headed by their Chairman Liza Dino ay mas riot ang baklaan at awrahan ng tatlo as as the Panti Sisters na mapapanood on September 12 to 19.

Sa ngayon, zero lovelife ng aktor. Career muna at kahit pa-date-date ay wala rin. Abangan si Martin sa mga shows ng GMA to promote The Panti Sisters dahil naka-specify na hindi siya pwede mag-promote sa Kapamilya Network.

.

Reyted K

By RK Villacorta