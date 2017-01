Martin del Rosario, itinangging naka-one night stand si Mr. Fu

May kumalat na blind item tungkol sa isang celebrity beki at ang naka-one-night stand niyang aktor. Sa elimination ng mga pinagdududahan kung sino ang beki at kung sino ang aktor, lumabas ang pangalan ng celebrity disc jockey na si Mr. Fu at ang guwapo at sexy hunk na si Martin del Rosario.

Sa presscon ng GMA Afternoon Prime na “Pinulot Ka Lang sa Lupa” na mapanonood na simula January 30, nagulat si Martin nang itanong ito sa kanya.

“Hindi ko alam ‘yun, ha? Ako raw ba ‘yun?” balik-tanong niya at natawa.

“Grabe naman! No, hindi po totoo ‘yun,” dagdag ng aktor.

Hindi na bago kay Martin ang ganu’ng mga kuwento sa showbiz. Hindi na rin siya nagugulat kung kani-kanino siya inili-link na mga bading o ‘di kaya’y mga lalaki na “karelasyon” daw niya.

Hindi na rin bago sa kanya ang itsismis na bading o di kaya’y kabit ng bading, na kadalasang ipinupukol sa mga lalaking artista.

Baptism of fire sa mga lalaking artista ang tatlong isyu o tsismis. Una ay bakla. Pangalawa ay kabit ng bading o mayroong nag-aalagang bading. Pangatlo ay galing sa isang gay bar o masahista ng mga bading bago naging artista. Take your pick. Alin sa tatlo ang keri mong sakyan o mas malala ay masikmura at hindi magiging balat-sibuyas?

Hindi galing sa gay bar si Martin o isang dating masahista. College student siya sa UP Diliman na nahinto lang dahil sa kagustuhan niyang mag-artista. Basta ang mahalaga sa aktor, ginagampanan niya ang kanyang trabaho bilang artista na propesyonal at marespeto siya sa mga kapwa artista at katrabaho niya.

Sa mga lalaking artista ngayon, isa si Martin sa maaasahan mong marunong umarte. In short, alam niya ang trabaho niya na siyang ginagampanan niya nang tama at wasto.

Si Martin, he plays the role of Kiko na besti ni Santina played by Julie Anne San Jose na ka-partner naman ni Benjamin Alves sa bagong serye ng Kapuso Network.

Reyted K

By RK VillaCorta