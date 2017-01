Martin del Rosario, ini-enjoy ang leave of absence sa UP Diliman

Sayang at tila matagal pa bago bumalik sa kanyang pag-aaral si Martin del Rosario sa University of the Philippines – Diliman, kung saan kumukuha siya ng kursong AB Mass Communication Major in Broadcasting. Nag-e-enjoy pa ang aktor sa kanyang leave of absence sa unibersidad habang busy siya sa kanyang showbiz career.

Sabi nga namin sa kanya, kapag tuluyan siyang huminto sa pag-aaral na ngayong nagwo-work na siya at kumikita, baka tuluyan niyang makalimutan ang pagbabalik-kolehiyo. Heto na nga’t he is earning na siya namang magiging ending ng pag-aaral niya, ang kumita.

Sa UPD, nasa 2nd year college na siya. “I want to go back to school. Tatapusin ko ito,” sabi niya sa amin during the presscon of Kapuso Network’s new teleserye “Pinulot Ka Lang sa Lupa” na pinagbibidahan nina Benjamin Alves at Julie Anne San Jose na magsisimula na sa January 30 pagkatapos ng “Hahamakin ang Lahat”.

Sa bagong GMA Afternoon Prime, bago ang role Martin sa istorya. Wala ito sa original na kuwento ng pelikulang pinagbidahan noon nina Gabby Concepcion, Maricel Soriano, at Lorna Tolentino.

“Bago ‘yong karakter ko kaya p’wede na i-expound at magkaroon ng kakaibang atake. Walang Kiko (his role sa serye) sa movie version,” sabi ni Martin na sa serye ay siyang may hawak ng “lihim” ni Santina played by Julie Anne.

Sa kasalukuyang estado, happy siya sa GMA na sinasabi ng iba na mas maganda ang karir niya sa kabila. “I’m happy with Artists Center,” pagmamalaki ng aktor.

Last November, he celebrated his 24th birthday with friends. Nag-beach tripping sila sa Coron, Palawan.

“I love the beach. Five days kami du’n ng mga friend ko,” pagsi-share niya sa birthday happenings just before December 2016.

Reyted K

By RK VillaCorta