Mark, aware na matsitsismis kay Anderson Cooper ng CNN

Sinagot ni Mark Bautista ang isyu tungkol sa naglalabasang photos nilang dalawa ni CNN news anchor Anderson Cooper na magkasama sa social media. Alam daw niya sa simula pa lang na bibigyan ito ng malisya ng ibang makakikita sa posts.

“Ni-ready ko ang sarili ko ro’n. Kasi alam kong… alam ko naman. Wala na akong pakialam, eh. I mean, kung wala naman kayong ginagawang masama, ‘di ba?” reaksyon ng singer-actor.

Dagdag pa ni Mark, “I’m so thankful sa course ko sa New York Film Academy, kasi ‘yun ‘yung naging tulay para ma-meet ko ang isang napaka-prominenteng tao. Pinanonood ko siya dati and iniidolo ko siya. Sobrang naging gracious siya, ang bait niyang tao talaga.”

Nakilala rin ni Mark ang partner ni Anderson at mabait naman daw ito. Balak ni Mark na imbitihan si Anderson na manood ng kanyang stage musical na “Here Lies Love” sa Seattle, USA. ‘Yun ay kung hindi raw busy ang CNN anchor.

Samantala, masaya si Mark na nabibigyan siya ng magagandang opportunities sa theater. Wish din niya na mapansin ang performance niya sa Amerika para maging part ng iba pang stage plays doon.