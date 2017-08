Maris Racal at Inigo Pascual, ipapaalala ang tamis at sakit ng high school love sa MMK

NAGBUNGA rin ang efforts ng Solid MarNigo (Maris Racal – Inigo Pascual) fans na kahit walang guestings ang mga idols nila ay nagti-trend pa rin sila sa social media. ‘Yan ang dedication!

The two promising Kapamilya stars are set to make the televiewers reminisce their high school days tonight sa Maalaala Mo Kaya. Base sa trailer na aming napanood, tila inaasar ng mga klasmeyts nila ang karakter na ginagampanan nila (as Allan and Lou Ann) hanggang sa sila na ang naging classroom ‘loveteam’.

Eventually, magiging ‘secret on’ ang dalawa. Magkakaroon naman ng hidwaan sa pagitan nila nang mag-decide ang binata na makipagsapalaran sa Dubai.

Magkakabalikan kaya sila? May power ba talaga ang genuine love na nabuo sa pagiging isang loveteam?

MarNigo, sagot! Hek-hek!

Anyway, nagbo-browse kami sa Twitter earlier at may nakita kaming photo na pinagtabi ang picture ng MarNigo sa promotional photo noon nina Piolo Pascual at Toni Gonzaga for ‘Starting Over Again’. Napaisip tuloy kami: Bakit hindi kaya mag-produce si Papa Piolo ng movie for Maris and Inigo?

Tutal, malakas ang demand at matagal-tagal na rin tayong sabik sa loveteam na sincerity and innocence ang puhunan. Sure din na magiging bongga ang soundtrack nito since both can sing and dance!

Sigurado kami na trending na naman ang #MMKLoveteam or kung anuman ang hashtag na maisip ng mga solid fans. Ito ang first acting gig nila together at i’m sure na ang kuwento tonight will touch the hearts of youngters at mga young at heart. Tamis!