Marion, proud sa interpretation ni Sharon sa kanyang composition

The last time na nakausap namin si Marion Aunor ay noong show niya sa isang bar sa bandang Timog Avenue sa Kyusi noong early party ng December 2016. Bahagi ‘yun ng second leg ng kanyang bar tour na ‘yong una ay ginawa sa isang bar sa bandang Sucat.

Naging busy rin kasi si Marion sa promo ng kanyang album sa Star Music. Humahataw sa sales ang naturang compilations ng mga bagong kanta ng singer-composer at sa most requested songs sa MOR na FM radio station ng ABS-CBN sa Metro Manila at sa probinsya.

Sa huling tsikahan na ‘yun, naibalita niyang may tatlong composition siya na nai-submit kay Jonathan Manalo (one of Star Music’s creative bossing). Two was intended for the Megastar Sharon Cuneta at ‘yong isa ay sa album naman ni Jona (dating Jonalyn Viray).

Sa pre-Valentine show ni Marion sa Robinson’s Galeria last February 5, masaya niyang ibinalita sa amin kung gaano kaganda ng interpretation ni Sharon sa composition niyang “Lantern”.

Matapos kasing mai-record ni Mega ang song, pinadalhan ni Jonathan ng kopya si Marion para mapakinggan niya.

“It was really great to hear Ms. Sharon sing my composition,” kuwento ni Marion sa amin.

Sa katunayan, it’s a new Sharon Cuneta, sabi niya. Tulad ng ibinahagi ng Megastar sa kanyang social media account that she is reinventing herself, na siya namang angkop sa klase ng musika ngayon ng singer-actress.

“Ibang-iba siya. But the Sharon Cuneta touch is still in her kind of music. I’m so happy,” sabi ni Marion.

“I don’t have idea kung kailan ire-release ang album, but I assure you na ibang-iba ito compare sa previous na Sharon Cuneta songs,” pagmamalaki ni Marion.

‘Yong composition naman niya for Jona, wala siyang idea kung nai-record na.

“How I wish na sana as composer maging part din ako sa recording ng song. Just like during Kathryn Bernardo’s song for Star Music na I was there during the recording,” pahayag niya.

Dapat this February, may show siya sa Dubai pero na-postpone ito.

“Na-moved ‘yong show for April,” kuwento naman ni Ms. Maribel Aunor na ina ng singer.

But this coming Sunday (February 12), you can catch Marion again at Robinson’s Malabon as part of her pre-Valentine show. On Tuesday (February 7), isang fund-raising show naman at the 12 Monkeys Music Hall & Pub for singer Zion Aquino for his cancer treatment, kung saan makasasama ni Marion si KZ Tandingan. And not to forget her guesting on February 25 at show of Direk Joven Tan featuring Michael Pangilinan, Vin Abrenica, and Edgar Allan Guzman.

Reyted K

By RK VillaCorta