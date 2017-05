Marian Rivera, pinagselosan si Andrea Torres?

ISA SI ANDREA Torres sa pinaka-seksing leading ladies ngayon sa Kapuso network. Whether you admit it or not, her portrayal as Venus in the now-defunct show ‘Alyas Robinhood’ was well-applauded lalo na ng mga male viewers. Fierce at walang kiyeme ang dalaga kahit pa super skimpy pa ng outfits na pinapasuot sa kanya. Hindi rin maikakaila na may chemistry sila ni Dingdong Dantes.

Parehong nasa iisang management team sina Marian at Andrea kaya siguro naging kampante ang una na sa isa ipaubaya ang kanyang asawa for this project. Nang ibalita na sina Dingdong, Andrea at Megan ang mga bida sa Alyas Robinhood, marami ang nag-assume na hindi naman siguro pagseselosan ni misis ang pagtatambal na ito. Notorious na ang Kapuso Queen sa isyung selosan (kaway lang kina Heart at Bela… and more!) kaya medyo hindi na rin ito kataka-taka.

Ayon sa aming source, tinarayan diumano ni Marian si Andrea sa backstage ng Sunday PinaSaya noong March. Nag-hi diumano ang Alyas Robinhood star sa Kapuso Queen puro inisnab lang siya nito sabay sabi ng ‘ewwww…’. Napansin naman ito agad ng nanay ng dalaga kaya sinubukan nitong kunin ang pansin ni Marian, pero tuloy-tuloy lang ito sa paglalakad.

Kamakailan lang ay tinanong ulit ng press si Andrea kung may tampuhan nga ba sila ng kanyang ‘Ate Yan’. Imbes na sumagot ng ‘yes’ or ‘no’, nakikiusap na lang ito na ibang topic na lang ang pag-usapan.

Naku! Sa totoo lang, Andrea Torres has a big potential. She is pretty, sexy, gifted and she can act! Sana lang ay hindi makaapekto ang pagseselos na ito sa pag-unlad ng karera ng aktres sa GMA-7.

Kung matindi talaga ang selos, paano kaya ang nababalitang plano ng Kapuso network na Alyas Robinhood Book 2? Shelved? Tanong lang naman!