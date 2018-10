Marco ng Clique V, nag-uumapaw ang talent at sex appeal

DAHIL sa galing bilang singer, kayang-kaya ng Clique V member na si Marco Gomez na makipagsabayan sa mga baguhang Pinoy singers ng bansa.

Iba rin kasi kapag kumanta na ng pop ballad at RnB ang binatang lumaki sa Austria. Nakaka-mesmerize ito at talagang effortless, huh!

Bukod pa sa kanyang talent in singing, Marco is also oozing with sex appeal. Ang lakas ng kanyang arrive whenever he perfoms dahil na rin siguro sa pagiging tall and handsome niya.

Ang medyo kulang na lang siguro kay Marco ay ang pagsasalita niya ng fluent Tagalog. Pero understandable naman ’yon kasi nga he grew up in Austria at kelan lang siya umuwi ng Pilipinas.

Marco turned 20 last October 24. Walang raw bonggang selebrasyon at simpleng dinner lang ang nagyari.

“I just had a normal dinner with my family at home. I didn’t celebrate a party because Nanay Len and the rest aren’t here in Manila yet. When we’re complete we’ll have a big celebration,” text message sa amin ni Marco.

Well, this hunky boy of Clique V maintain his jolly personality and remains very professional sa kanyang trabaho bilang singer and dancer. He is really growing into a fine and respectful talent who really loves his craft.

Previously, we heard some issues about him when his group was just new, pero kaagad naman itong na-resolve ng kanyang management team. Thanks to Len Carillo, ang kanilang nanay-nanayan sa 3:16 Events & Talent Management.

Bago napabilang sa grupong Clique V ay sumali muna si Marco sa Circle of 10 pageant. He was also a former talent of the late Direk Maryo J. delos Reyes.

When asked about his birthday wish, simple lang ang kanyang tinuran sa amin. “My birthday wish is to become successful in showbiz.”

Well, for sure, it will come in the right time. Basta konting tiyaga lang. Happy birthday, Marco!

La Boka

by Leo Bukas