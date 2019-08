Marco Gumabao, may pa-bukol sa ‘Just a Stranger’?

SUWERTE ng Viva Films dahil sa desisyon ni Marco Gumabao na maging exclusive artist nila mula nang umalis ito sa Star Magic. With Marco’s decision, tama ang ginawa niya dahil isa ang binata sa most important star ng film outfit.

Bongga ang estado ng aktor sa Viva. First priority siya sa mga projects at pelikula na gagawin ng kumpanya kapag nagka-casting sila.

Kaya nga ng makumpirma na siya ang leading man ni Anne Curtis sa passionate romantic drama na “Just a Stranger” (showing on August 21), ni Direk Jason Paul Laxamana ay laking tuwa niya ng ibalita sa kanya ng handler niya.

Pangarap ni Marco na makapareha si Anne tulad ng ibang mga aktor. “Anne Curtis yan,” sabi ng sexy hunk. Si Anne na “Diyosa”.

Bonus pa na sa pelikula nila na partly kinunan sa Lisbon, Portugal may mainit silang love scene. Almost a week din sila sa location. Nauna ang production staff at sumunod na lang ang mga artista.

Yes, gusto ng binata ang lips ni Anne. Kissable lips kaya suerte niya.

Pero mas bongga dahil may very intimate love scene sila. Kinabahan ang binata. “Syempre, Anne Curtis yong ka-love scene mo na pantasya ng mga lalaki,” pag-amin ni Marco.

Sa Lisbon kinunan ang love scene nila na sabi ni Direk na dapat abangan daw ang eksena ni Marco at Anne dahil maaapektuhan ka bilang manonood.

Tanong nga sa media conference last Tuesday kung may “pa-bukol” ang binata, agad sinagot ni Direk Jason ang nakakaintrigang tanong na may pa sorpresa daw si Marco sa naturang love scene nila.

Sa pelikula, makakasama ng dalawa si Edu Manzano playing Anne’s husband at si Ms. Cherie Gil.

Ang pelikula ay ipapalabas na sa August 21 sa mga sinehan nationwide.

