Marco Gumabao, kinuha pa rin ng Dos kahit nilayasan ang Star Magic

AMINADO ang sexy hunk na si Marco Gumabao na isang malaking risk ang pagbitaw niya sa Star Magic as one of their artists at lumipat sa kuwadra ng Viva Artist Agency.

Kahit papaano, sa dinami-dami ng mga gusto mapabilang sa Star Magic talents, siya na kampante na sa kanyang estado at pasok na sa artists management ng ABS-CBN ay mas sumugal para lumipat sa VAA na siyang namamahala ngayon sa career ng aktor.

Sa grand media conference ng pelikulang “Para Sa Mga Broken Hearted” na produced ng Viva Films at Sari Sari Films, nag-elaborate si Marco ng kanyang dahilan kung bakit niya iniwanan ang Star Magic.

Sa pag-alis niya sa Kapamilya Network, hindi niya alam kung magkakaroon pa rin siya ng proyekto sa ABS-CBN.

Kuwento niya: ” Hindi ako sure kung makakakuha pa ako ng projects sa ABS-CBN, pero it was a risk I was gonna take. Medyo risk-taker din ako. Mahilig akong sumugal,” sabi niya.

Dahil mahilig sa risk: “Hindi ko naman malalaman if gagana yung isang bagay if hindi ko ita-try. May kaba nung una, especially natanggal ako sa isang project because they wanted someone from Star Magic,” na tama naman na dapat lang na i-push nila ang sarili nila na mga talents.

Sa paglipat niya sa VAA ay ganun ang nangyari pero dahil kakailanganin siya sa bagong seryeng Kapamilya Network ay kinuha din siya para sa isang bagong afternoon serye na kinabibilangan ng mga sexy hunks ng istasyon na malapit na mapanood in October.

Kuwento ni Marco sa magandang karanasan niya sa Kapamilya Network: ”Andun ang lahat ng mga boss na napakabait sa akin. I feel at home with them at happy ako na nabigyan pa rin ako ngf project sa ABS-CBN kahit wala na ako sa Star Magic.”

Sa paglipat niya sa kampo ng VAA, may dalawang pelikula agad siya ginawa sa kanila. Una ang Para Sa Broken Hearted na directed by Digo Rico na maipapalabas sa October 3 pero mas nauna ipinalabas ang sexy-comedy film na Abay Babes na nagsimula na mag-showing last Wednesday, September 19 with his viral “cucumber” scene sa pelikula na isinulat natin sa kuwento kahapon.

Reyted K

By RK Villacorta