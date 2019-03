Marco Gumabao hindi maarte sa role, keri lang kahit support ni Nadine sa ‘Ulan’

ISA si Marco Gumabao sa mga bidang lalaki sa afternoon series ng ABS-CBN na Los Bastardos. Pero sa latest film niyang Ulan sa Viva Films na pinagbibidahan nina Nadine Lustre at Carlo Aquino ay supporting role lang siya.

Hindi raw ito problema sa hunk actor. Ang importante daw sa kanya ay magawa nang maayos ang kanyang trabaho.

Aniya, “As long as I’m here in the movie and I did my part, I did my role, happy na ako.”

Natutuwa rin siya na ikinonsider siya ng Viva Films na maging part ng Ulan na first solo movie ni Nadine minus James Reid na reel and real partner niya.

Habang naglalagare sa taping ng Los Bastardos ay ginagawa na rin ni Marco ang pelikulang Just A Stranger kung saan leading man naman siya ni Anne Curtis.

Viva Films din ang producer ng pelikula na si Jason Paul Laxamana naman ang director.

La Boka

by Leo Bukas