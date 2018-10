Marco Gumabao: ‘Bihira akong ma-in love pero todo!’

MATINDI pala kung ma-in love ang isa sa lead stars ng Para sa Broken Hearted na si Marco Gumabao. Isa raw sa dahilan kung bakit nawala siya noon sa showbiz for almost two years ay dahil nag-focus siya sa lovelife at sa relasyon nila ng ex-girlfriend na si Tippy Dos Santos.

“Basta ’yung time na ’yon, ’yung buong buhay ko kay Tippi,” pag-amin niya. “So kumbaga, kaya nawala rin ako sa showbiz for like two years. Nag-aral din naman ako and ’yon nga, at the same time, na-focus ako sa kanya.

“Bihira akong ma-in love, eh, pero ’pag na-in love ako, todo, grabe,” patuloy niyang pag-amin.

Eh, paano kung ma-in love siya ulit ngayon kung kung kailan umaangat na ang kanyang career? Baka naman bigla ulit siyang mawala sa showbiz?

“Well, ’yon nga yung mahirap. Kaya ako, ngayon ang ginagawa ko, as much as possible, hindi ko muna pinopokus yung sarili ko sa mga babae.

“Siyempre, ako naman… tsaka wala pa naman akong nahahanap talaga, eh. At saka ang sabi rin sa akin ng daddy ko na, ‘Magseryoso ka muna sa work and wag ka munang mag-girlfriend.’ Sabi niya, magpahabol ka muna.

“Sabi ko, ‘Oo, sige Pa, susundin ko yung advice mo,’” natatawa niyang pahayag.

“Basta sa akin, ano lang ako, true love waits. Para sa akin, ang love hindi minamadali, di ba?” huling hirit pa niya.

Showing na ang Para Sa Broken Hearted sa October 3. Bida rin sa Viva Films movie sina Sam Concepcion, Shy Carlos, Yassi Pressman at Louise delos Reyes.