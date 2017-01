Marco Gumabao, bida sa ginagawang pelikula kasama si Xian Lim

Kung walang bulilyaso sa schedule, sa this Thursday (January 5) ang first shooting day ni Marco Gumabao para sa bagong pelikula ng Skylight Films (sister company ng Star Cinema), kung saan makasasama niya si Xian Lim sa direksyon ng magaling na si Toto Natividad.

Mala-detective-suspene ang peg ng istorya ng project nina Marco at Xian.

Sa birthday salubong ng kaibigang Ogie Diaz last Sunday sa haybols nito, bukod kina Liza Soberano at Aiko Melendez, isa si Marco sa mga piling bisita ni Ogie.

Naikuwento sa amin ng binata na excited siya sa pelikula niyang ito.

“Iba kasi ang role ko rito compare sa mga pelikula or teleserye na nagawa ko. I play an investigative reporter-journalist. Si Xian naman who plays my brother is a policeman,” kuwento ng binata sa amin.

Sa television, napanonood regularly si Marco sa serye nina Arci Muñoz, Jericho Rosales, at John Estrada na malapit na ring magtapos sa ere.

Pagkatapos ng serye, magiging abala naman si Marco sa film project niyang ito, na habang sinusulat namin ang item na ito, nakaligtaan ko ang titulo ng pelikula na sa tunog ay isang latin word.

Reyted K

By RK VillaCorta