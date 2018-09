MARCO GUMABAO, BAGONG ‘BAKAT KING’ NG SHOWBIZ

DAHIL STRAIGHT at macho, walang keber si Marco Gumabao na sakyan ang malalanding tanong sa kanya ng mga gay entertainment writers sa grand media conference ng pelikula niyang Para Sa Broken Hearted kung saan kasama niya sa hugot at tarak sa puso movie sina Yassi Pressman, Shy Carlos, Sam Concepcion at Louise delos Reyes na halaw sa libro ni Marcelo Santos III.

Pangiti-ngiti lang ang binata sa sexy playtime ng mga beks sa pinaguusapan na “bongga” at revealing “cucumber” scene niya sa pelikulang Abay Babes nang umahon siya mula sa swimming pool na sa unang pagkakataon ay na-meet niya ang mga ‘abay” sa kasal ng Ate niya played by Roxanne Barcelo.

Sa mga nakasaksi ng eksena ng hunk na si Marco, malamang magwo-water-water ang mga beks at girls na nagpa-pantasya sa kamachohan niya at sa pagiging makisig na lalaki.

Ngayon, si Marco ang tinaguriang “Bakat King” sa showbiz na walang keber na ibinuyangyang ang kanyang “kadakilaan” sa eksena.

Ang batayan ng mga beks para tawagin siyang “Bakat King” ay ang pagdukot niya ng kanyang private part pagkagaling sa swimming pool at nasaksihan ng manonood ang pumormang mala-ahas sa pagitan ng kanyang dalawang binti na tumatak sa nakapanood na ng pelikula pero inamin ng binata na sinuksukan daw ngn cucumber or pipino ang ari niya para maging exaggerated ang naturang eksena,

“It runs in the family” biro ng isang beking reporter sa umpukan habang ini-interbyu siya dahil ang ama niya na dating hunk na si Dennis Roldan ay hindi lingid sa mga taga-showbiz at sa mga beki fans of the late 80’s ang “kadakilaan” ng dating actor.

Sundot ng isang beki sa umpukan,” Mana-mana ba yan?”.

Ngumiti lang ang gay friendly na aktor na sinakyan ang kalandian ng mga bekis sa kanya.

Pero kinumpirma ng binata na sakto lang daw ang size ng kanyang private part pero hindi naman ito nakakahiya kung sakaling makaranas ang mga girls.

Reyted K

By RK Villacorta