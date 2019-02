Marco Gumabao at Krystal Reyes, magpapakilig this Valentine sa ‘Apple of my Eye’

Marco Gumabao and Krystal Reyes



ACTIVE NA muli sa showbiz ang former child star turned teen actress na Krystal Reyes.



Nope, hindi sa Kapuso network ang bagong project ng dalaga. Hindi rin sa traditional na TV ng ABS-CBN o TV5 kundi sa digital platform na iWant TV.



Ang ‘Apple of my Eye‘ ang pelikulang magpapakilala kay Krystal sa Kapamilya viewers. In the digital film ay ang hunk Los Bastardos bad boy na si Marco Gumabao ang makakapares niya.



Bagong tambalan ito na masusubukan kung gagana ba. This film is directed by James Mayo and produced by the talented actress/writer/singer na si Bela Padilla.



Personal choice ni Bela si Krystal to play the lead role na isang dalaga na against sa technology. Napapanood ni Bela si Krystal noong child star pa lang ito sa Kapuso network. Hindi namin matandaan kung may pinagsamahang project ang dalawa noon pero magandang gesture ito ni Bela na naalala niya ang mga dating kasamahan na sa tingin niya ay kailangan bigyan ng magandang break.



Mapapanood na ang ‘Apple of my Eye’ this coming February 14. Kung gusto niyo ng kilig na hindi nakakastress, narito na ang happy kilig film para sa’yo!