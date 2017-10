Marco Gallo and Kisses Delavin: On KissMarcs and Young Love!

MARCO GALLO

Real Name: Marco Canete Gallo

Birthdate: January 3, 2001

Zodiac Sign: Capricorn

KISSES DELAVIN

Real Name: Kirsten Danielle Tan Delavin

Birthdate: May 1, 1999

Zodiac Sign: Taurus

ANG TAMBALAN nina Marco Gallo at Kisses Delavin a.k.a. KissMarc ang isa sa promising loveteams ng ABS-CBN ngayon. From their stint sa Pinoy Big Brother, nakaani ng mga fans ang binatang taga-Italy at dalagang taga-Mindoro.

As early as now ay bongga na rin ang mga projects na pinagsamahan nila. Nandyan ang Wansapanataym at ang successful na Loving in Tandam which they played support sa MayWard tandem nina MayMay Entrata at Edward Barber.

Ngayon ang tanong: May chance ba mag-prosper into a real relationship ang ‘reel’ partnership ng PBB babies na ito? Let’s check!

Parehong praktikal sa buhay ang Capricorn at Taurus. Seryoso sila pagdating sa pisolopikal at spiritual life. Dahil parehong seryoso, paminsan-minsan ay nakalilimutan nilang mag-enjoy. Ang love match na ito ay dumidepende sa pagtitiwala at sa pagiging consistent. Walang magiging problema pagdating sa usaping pera dahil maingat sila rito.

Ang pagiging calm and ambitious ng Capricorn ang magpapa-ibig sa Taurus. Maa-attract naman ang Capricorn sa pagiging determined at mapagmahal sa pamilya ng Taurus. Wala ring bahid ng insecurities kung sino man sa kanila ang mas nakaaangat pagdating sa career. Ano nga ang problema talaga kung sakali? ‘Yung balance lang ng work and play. Malaki kasi ang tsansa na puro sila work, work, work eh!

Perfect soulmate ng Taurus woman and Capricorn man. With same personality traits, very minimal lang ang kanilang incompatibility at hindi talaga ito big deal. Love nga naman!

Naaliw ba kayo sa aming findings? Cheers to the KissMarc tandem! Hugs and Kisses!

Pares-Pares

By Madam Damin