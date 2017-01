Management ni Kylie Padilla, binastos si Aljur Abrenica

Natawa ako sa nabasa ko na isinulat ng kaibigang Arniel Serato sa pep.com tungkol sa engagement nina Aljur Abrenica at Kylie Padilla na ngayon ay three months preggy na.

Funny at wala palang coordination ang management company ni Kylie, na Vidanes Celebrity Marketing sa pumumuno ni Betchay Vidanes, sa pagmamahadera nito sa ginawang public announcement ng engagement nila na ipinakalat sa traditional media at sa social media. Mas nauna pa nga naman silang nagpahayag (to cover-up Kylie’s pagbubuntis?) kaysa sa boyfie ni Kylie na si Aljur.

Kaya hindi mo masisisi si Aljur na nag-aalburoto sa ginawa ng management company ng kanyang fiancée gayong siya ang lalaki, siya ang nakabuntis, siya ang magpapakasal. Pero hindi nga muna binigyan ng pagkakataon si Aljur na i-announce publicly ang pang-uurirat ng media at tanong ng bayan sa buntis isyu.

Sabi ng isang kaibigan na malapit sa future dad, “Insulto nga naman ‘yan, ‘day, kay Aljur. Nagmahadera kasi ‘yang Betchay na ‘yan na para bang siya ang nabuntis. Hindi muna niya hinayaan si Aljur sa sarili nitong diskarte at timing kung ano man ang plano niya sa kanila ni Kylie. Siya ang future husband.”

“Bakit naman nagmamahadera itong si Betchay without Aljur’s consent? Pati ba naman ang plano ng pagpapakasal ng dalawa, kinakarir pa ni Betchay?” tanong nga sa amin ng kaibigan ni Aljur nang makausap namin kanina.

To quote Aljur based sa interview ng kaibigang Arniel: “Sa totoo lang,medyo nabastusan talaga ako sa nangyari. Hindi. Talagang nabastusan ako sa nangyari (na announcement ng engagement nila sa public nang walang pasabi).”

Ayon sa sinulat ni Arniel, noong later part of October 2016 pa pala ang unang proposal ni Aljur kay Kylie noong nagbakasyon ang dalawa sa Japan. Pero kung bibilangin, buntis na marahil si Kylie nang maganap ang proposal, kung ibabase sa tatlong buwan nang sanggol sa sinapupunan nito.

Basta sa ganang akin, wala nang cover-up sa nangyaring pagbubuntis prior to the engagement. Sa panahon ng EJK, mga selfie-selfie, at nakalulurkey na administrasyon ni King Krung Krung sa bayan kong mahal, stop na. Basta ang mahalaga, pangangatawan ni Aljur ang pagbubuntis ni Kylie.

Kung ano man ang magiging consequences at kahihinatnan nina Kylie at Aljur, abangan na lang natin ang susunod na kabanata.

Reyted K

By RK VillaCorta