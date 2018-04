MANA SA AMA NA TALENTED: Allysa de Real, may gusto patunayan

PARANG kailan lang. Ganun na pala katagal ‘yun dahil now lang namin napansin na dalaga na siya.

Pretty ang daughter ni Direk Andrew de Real aka Mamu of GMA Sunday Pinasaya na si Allysa de Real na napapanood natin nightly sa Sherlock Jr. kung saan bida si Ruru Madrid.

Noong bata pa si Allysa (yes as in bata pa na wala pa yata siya 5-6 years old) ay nakilala na namin siya nung minsan dumalaw kami kina Mamu sa kanila sa Las Piñas. Napaka-photogenic ng dalaga at panahon na rin siguro na mabigyan siya ng magandang break ng GMA Kapuso Network.

Sa unang tingin, Allysa looks like Andi Eigenmann pero hindi matapang ang itsura. Allysa looks sweeter than Andi.

Aside from the fact that she’s pretty ay magaling din kumanta si Allysa na narinig namin nang sumampa siya sa stage ng Music Box (it’s along Timog Ave, near Quezon Ave.) sa birthday party ng kaibigang Jobert Sucaldito last Monday.

May pinagmanahan at impluwensya na rin malamang ng environment na kinalakhan ni Allysa.

Her dad Mamu Andrew is a good singer aside from the fact na lumaki sa The Library (isang kilalang sing-along bar) ; si Allysa na palaging bitbit ng kanyang dad sa venue, nasanay malamang ang dalaga sa mga nakikitang mga talented performers ng The Library.

Sa totoo lang, we want to see more of Allysa sa mga GMA Kapuso Network shows in the near future sa nalalapit na pagtatapos ng nightly serye ni Ruru.

Goodluck girl.

Reyted K

By RK Villacorta