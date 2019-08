MANA KINA TSONG AT BISTEK: Vitto Marquez at Race Matias, itotodo na ang Indak sa showbiz!

SA WEDNESDAY, August 7 na ang showing ng first dance-musical movie na Indak ng Viva Films na bida sina Nadine Lustre at Sam Concepcion.

Tungkol sa dalawang Pinoy na sumali sa isang dance competition sa Seoul, South Korea ang pelikula na halaw sa totoong karanasan at buhay ng dalawang dancers. Sa movie, kasama sa cast sina Vitto Marquez (of Showtime #Hashtags) and Race Matias na ipinakikilala sa pelikula.

Si Vitto, ilang beses na namin nakausap during his early days sa showbiz during media conferences ng mga pelikula na kasama siya.

Sa katunayan, si Vitto ay chubby dati, He needs to lose weight sabi namin sa kanya. Kaya nga sa recent media conference ng Indak, nasorpresa kami sa pagbawas ng timbang niya.

“I need to. Mahihirap po kasi ako sa mga dance routines namin sa movie kung hindi ako nagpapayat,” kuwento niya. Hataw kung hataw ang mga dance moves ng binata at iba pa na cast sa movie.

Ang binata ay anak nina Alma Moreno at Joey Marquez. Lalo na ang dad niya na si Tsong Joey na isang kilalang komedyante.

“May touch po ako ng isang Joey Marquez. Yong pagiging comic ko, mana ko siguro sa dad ko. Yong pagsasayaw ko, for sure mana ko yun sa mom ko,” kuwento ng binata sa amin.

While si Race naman na ipinakikilala sa Indak ay komikero din tulad sa ama na si former Quezon City Mayor Herbert Bautista. Ang mom naman niya ay ang dating TV executive ng ABS-CBN na si Eloisa Matias.

“I admit, ang pagiging ganito ko (komikero), mana sa dad ko,” sabi ng binata.

During sa media conference, game si Race na magpakuha ng photos na wacky ang peg niya infront of the camera. Walang kaarte-arte. Game na game kaya madali sa kanya na magustuhan ng press. Just like his dad Mayor Bistik na love ng press.

Sina Vitto at Race, ang nga ama nila ay mahal ng entertainment media kaya malamang, ang dalawa masundan ang karisma ng mga tatay nila para sa susunod, sila naman ang mamahalin ng direkta ng press.

Reyted K

By RK Villacorta