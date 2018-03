MALAKING PASABOG! Jerome, McCoy at Joshua, suspect na rin sa pagpatay kay Victor sa ‘The Good Son’

ILANG ARAW na lang at mababasag na ang lahat ng teorya at haka-haka tungkol sa sekreto nina Joseph (Joshua Garcia), Obet (McCoy De Leon), Calvin (Nash Aguas), at Enzo (Jerome Ponce) sa napipintong pagtatapos ng top-rating Kapamilya primetime series na The Good Son.

Nakatakdang magbago ang lahat ng nalalaman ng mga manonood dahil sa darating na Biyernes (Marso 23), sa isang malaking pasabog na magtuturo kung sino sa apat na anak ang tunay na pumatay kay Victor (Albert Martinez).

Ngayon ngang nalalapit na ang pagwawakas ng serye, kanya-kanya ng hula ang mga tagasubaybay sa katauhan ng kumitil sa haligi ng mga Buenavidez. Ilang pangalan na rin ang lumutang ngunit nananatili pa ring palaisipan ang kaso ni Victor na sumira sa buhay ng dalawang pamilya at apat na anak na kanyang iniwan.

Unang sumalang sa imbestigasyon si Joseph, na ang itinuturong motibo sa pagpatay sa ama ay ang lubos niyang hinagpis sa pang-aabandona nito sa kanila ng kanyang inang si Raquel (Mylene Dizon).

Sunod namang naging suspek si Enzo matapos ang matinding pagtatalo nila ni Victor na nauwi pa sa pisikalan nang parusahan siya nito sa matinding gulong ginawa sa paaralan.

Isa naman sa mga pinakatumatak na eksena sa serye ay ang imbestigasyon kay Calvin, na kalaunan ay nakumpirmang mayroong schizophrenia at sinasabing ang mga boses sa kanyang isip ang nagtulak sa kanya para lasunin si Victor.

Hindi rin naman nakaligtas sa imbestigasyon si Obet, na ang sinasabing motibo sa krimen ay ang patuloy na pananakit ni Victor nang paulit-ulit sa kanilang ina ni Joseph.

Ngunit hindi pa natatapos ang laban ng apat na anak para mapatunayang wala silang sala, at kaakibat nito ang malalaking rebelasyon na hindi dapat palampasin ng mga manonood.

Well, ano kaya ito? Exciting di ba, kaya abangan na lang natin sa Biyernes ang sinasabi nilang bagong pasabog.

Napapanood ang The Good Son sa ABS-CBN pagkatapos ng Bagani.

La Boka

by Leo Bukas