MajaMoves: Dahan-Dahan Dance Challenge with Maja Salvador!

niyo na ba si? Matagal-tagal na rin natin hindi napapanood sa isang teleserye ang Dance Princess ng Pilipinas, pero may good news kami!

Si Maja Salvador ang newest celebrity na sumabak sa YouTube bandwagon. Kung ang iba ay ang pagiging kikay o travel ang pinapakita sa kanilang channel, Maja spices things up by showing us the choreography of her dance hit ‘Dahan-Dahan’. Bonus pa rito ang riot na friendship nila ng bestfriend niya na si Kakai. Ready ka na bang sumayaw? Let’s do the #MajaMoves!