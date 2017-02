Maja, segurista na sa pag-ibig

Hanggang ngayon, nananatiling single pa rin si Maja Salvador. Buo rin ang desisyon ng Kapamilya actress na huwag munang pumasok sa anumang relasyon.

Ani Maja, “Choice din naman, at saka trabaho. Parang ang dami nang nangyari sa akin sa buhay-pag-ibig. So, kailangan ko lang na mag-ingat or magdahan-dahan na. Hindi lang ‘yung porke na-in love kaagad, go, pasukin mo na agad.

“‘Di ba ganu’n naman kapag na-hurt ka, nasaktan ka, kailangan mong nandoon lang. Kasi, siya ‘yung magbubuo uli at siya ‘yung maghahanda sa iyo para sa ‘The One’.

“Tulad nga ng sinabi ko, alam ko namang magdahan-dahan na, hindi ako ‘yung parang nai-excite kaagad.

“More on nandoon ako sa realidad na para maging realistic lang tayo, kung ano ‘yung puwedeng mangyari.”

Agad namang nilinaw ni Maja na hindi ang ex-boyfriend niyang si Gerald Anderson ang tinutukoy niya sa kanyang mga nasabi tungkol sa pinagdaanang kabiguan sa pag-ibig.

Kuwento niya, “Hindi naman siya. Hindi naman siya ‘yung huli. Siyempre, ang dami ko rin namang naging past relationship, na parang ang dami kong natutunan sa bawat relationship ko.

“Since I’m 28 now, hindi lang ako ‘yung basta-basta papasok bigla sa relasyon. Kailangan, siyempre, kung sinuman ‘yung susunod, kung sinuman ‘yung guy na ‘yun, makitaan ko siya na puwede siyang maging ‘The One’.

“Showbiz or non-showbiz, gustuhin ko mang non-showbiz, merong hindi naiintindihan ‘yung trabaho natin. So, kung ano ang ibigay ng Diyos, non-showbiz or showbiz, as long as matatanggap ako or matatanggap ‘yung trabaho ko at maiintindihan ako.”

Dumating na ba siya sa punto na may takot na siyang umibig muli?

“Hindi naman ako sa takot na umibig muli. Kaya lang siyempre, nag-invest tayo ng oras at panahon sa taong mahal natin, tapos ang ending nawawala rin. Gusto ko sana, kung papasok uli ako sa isang relasyon, ‘yung pang-matagalan na at siya na talaga, parang ganu’n,” paliwanag ni Maja.

Sa True Lang

by Throy Catan