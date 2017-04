Maja Salvador, pilit na inilalaglag!

MASUWERTE PA RIN talaga si Maja Salvador, dahil ilang kontrobersiya na ang kanyang dinaanan at nalampasan niya iyon nang bonggang-bongga. Kung tutuusin, muntik na ring gumewang ang kanyang kasikatan, dahil nakasisira sa kanyang image bilang wholesome na movie actress ang mga ibinatong intriga sa kanya, noon hanggang ngayon. Na-lampasan niya ang umano’y pagiging maldita niya. Nasa loob daw ang kulo ni Maja at put-on lang ang kanyang kabaitan.

Napatunayan naming sa personal ay mabait at hindi maldita si Maja. Nasundan naman iyan ng pagta-taray ng kamag-anak ng kanyang tatay na si Deborah Sun, na siyempre pa’y hindi pa niya lubos na nakikilala, pero Tita niya sa totoong buhay. Nasusupladahan daw at napaplastikan si Deborah kay Maja. Kaya nagplano si Maja na magkaharap at pormal silang maipakilala at magkausap ng magaling na character actress. Tama lang na magpakumbaba si Maja, dahil tsikadora sa showbiz si Deborah, na maraming kaibigan at talagang walang preno ang bibig kapag gustong magtaray.

Nitong huli, biktima si Maja ng mga paninira, na diumano’y sinusulot niya si Direk Paul Soriano kay Toni Gonzaga. Si Soriano kasi ang director ni Maja sa pelikulang Thelma kaya nagkasama sila sa pro-ject. Guwapo si Direk, at may lumabas na tsismis, na ipinagkakalat daw ni Maja na nagpaparamdam ng ligaw sa kanya si Direk Paul. Mabuti na lang, hindi nagpaapekto si Toni sa nasabing tsismis, at walang komprontahan na nangyari sa kanila ni Maja. Para tuloy mayroong pakawala para ilaglag si Maja, dahil lagi na lang siyang sinisiraan, huh!

NAPAKAHABA NA TALAGA ng hair ni Angelica Panganiban dahil uma-bot na ng five years ang relationship nila ni Derek Ramsay. Kaya talagang hindi pupuwedeng kuwestiyunin kung bakit laging nakahanda si Angelica na ipaglaban ang kanilang relasyon sa tuwing mayroong mga nagtatangkang mapaghiwalay silang dalawa. May kakaibang tapang si Angelica na lumaban, dahil binibigyan siya ni Derek ng karapatan.

Kahit kailan, hindi iniwan ni Derek si Angelica sa laban. Nangyayari na hindi nagsasalita si Derek kapag mayroong delikadong isyu, bagkus ay si Angelica lang ang nagsasalita. Kasi nga, alam niya ang kanyang ipinaglalaban. Kung nagkaroon man ng konting gusot tungkol sa naunang pagpapa-kasal ni Derek sa ibang babae, si Derek at ang katapatan ng actor sa kanya ang matibay na pinanghahawakan ng magandang aktres para maging matibay pa rin ang kanilang relasyon.

Kakaibang babae si Angelica para kay Derek. Wala pa raw babaeng nag-alaga sa kanya katulad kung papaano siya sobrang inalagaan ni Angelica sa maraming pagkakataon ng kanyang buhay magmula nang maging mag-on sila. Pakiramdam daw ng guwapong aktor, napakasuwerte niyang lalaki dahil ang katulad ni Angelica ang babaeng dumating sa kanyang lovelife ngayon.

Sobrang masaya rin si Derek tungkol sa balitang isang batang babae na dinadakila ngayon, ang nagwi-wish na makita nang perso-nal si Angelica. Ito ‘yung bata na sa kasagsagan ng malakas na bagyo sa isang malayong probinsiya, sa halip na bitbitin ang kung anu-anong mga gamit sa bahay, nang lumusong daw sa baha, ay ang watawat ng Pilipinas ang sinagip at dala-dala. Kaya pati raw si Pangulong Noynoy Aquino ay humanga sa pagiging makabayan ng nasabing bata.

ChorBA!

by Melchor Bautista