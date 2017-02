Maja Salvador, aminadong ‘di pa sila friends ni Gerald

Hindi pala nagsimula sa friendship ang pagiging magsyota nina Maja Salvador at Gerald Anderson. Ayon sa aktres na bida sa “Wildflower”, hindi naging masyadong matibay ang kanilang foundation kaya siguro hindi rin nagtagal ang kanilang relasyon.

“Saka hindi kami close. Parang ang nangyari lang kasi noon, kaibigan siya ni Rayver tapos hanggang sa nagkaroon ng chance na mag-usap kami, parang ganu’n. Tapos nagsimula lang sa tsikahan nu’ng papunta kami ng Davao para mag-promote ng isang pelikula,” kuwento niya.

Bumalik na ba ‘yung friendship nila ni Gerald?

“Hindi. Parang… paano naman ‘yon, after all? Well, siyempre nasaktan namin ang isa’t isa o nasaktan niya naman ako, so hindi naman ‘yon basta magkaibigan lang o mag-bestfriend na nag-away tapos… Kung nasaktan ka kasi ng kaibigan mo matatanggap mo, eh. Siyempre ‘yung sa amin we had a special relationship nga.

“At least ngayon civil na. Hindi sa hindi kami nagpapansinan, pero civil. Basta okey ako. Wala akong ka-bitter-an sa kanya or wala akong galit sa kanya,” sey pa ni Maja.

Idinagdag din ni Maja na walang magiging problema if ever na pagsamahin ulit sila sa isang project.

“Trabaho ‘yon, eh. Okey lang naman at saka professional naman ako,” hirit niya.