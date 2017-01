Maine Mendoza, naghamon sa kanyang fans

Naghahamon si Maine Mendoza sa kanyang fans, huh! At kapag nagawa raw nila ang mga dare ng kanilang idol, naku, makikipag-date lang naman ito sa kanila!

Sa pamamagitan kasi ng Dare to be Funtastyk promo ng CDO Funtastyk Young Pork Tocino, may pagkakataon ang fans ni Maine na makasama at maka-bonding siya sa isang dinner date.

Nakipagsanib-puwersa ang country’s top-selling tocino sa isa sa mga pinaka-popular at pinaka-epektibong endorser sa bansa para sa isang dare challenge, kung saan may pagkakataon ang mga mananalo na makita sa personal ang nag-iisang Yaya Dub.

“Excited ako kasi I will get to meet CDO Funtastyk Young Pork Tocino lovers. It’s also my chance to spend time with them!” Sabi ni Maine.

Magkakaroon ng pagkakataon ang mga sasali na manalo para makasama si Maine at makisaya sa magaganap na Funtastyk Feast sa February 28, 2017.

Inilunsad noong January 16, hinihikayat ng Dare to be Funtastyk promo ang fans na kunan ng litrato o video ang mga dare at i-submit ito sa pamamagitan ng Facebook Chat. Isang dare ang ire-release bawat araw sa loob ng dalawampung (20) araw.

Nang tanungin kung anong dare ang ipagagawa ni Maine sa kanyang fans, “‘Yung gaano karaming tocino ang makakain nila in a minute,” natutuwang pahayag niya, “Masaya ‘yun!”

Mayroon nang in-announce na pitong (7) dare si Maine sa CDO Funtastyk Young Pork Tocino Facebook page. Ngayong linggo, mas exciting pang mga dare ang ia-announce. Bisitahin lang lagi ang CDO Funtastyk Young Pork Tocino Facebook page. Maaaring mag-submit ang fans ng mga ginawa nilang dare hanggang February 20, 2017.

“Thankful ako na nagtiwala ang mga tao sa akin as much as CDO,” pahayag ni Maine sa pagkakataong maging bahagi ng CDO Funtastyk Young Pork Family.

“Happy ako na naging part ako ng success ng brand,” dagdag pa niya. “Fan talaga ako ng CDO Funtastyk Young Pork Tocino eversince. Kaya happy ako na number 1 na siya. It’s delicious, tender kasi. Hindi ito gawa sa inahing baboy and hindi ito malitid. It doesn’t shrink easily when cooked unlike other brands. Kaya young talaga ang love ko!”

Bilang number 1 tocino sa bansa, ang Dare to be Funtastyk promo ay isang way of giving back ng CDO sa mga loyal consumer nito.

Kaya ano pang hinihintay n’yo? Sali na sa #Funtastyk Dares contest!

Bisitahin ang www.daretobefuntastyk.com at CDO Funtastyk Young Pork Tocino Facebook page para sa kumpletong detalye at mechanics ng promo.

Danny’s Law

by Danilo Jaime Flores